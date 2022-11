Bryan Danielson: "Me encantaría estar en Dark y Elevation"

Unas horas atrás nos hacíamos eco de que a MJF le parece bien que Bryan Danielson tenga un calendario más liviano y planteábamos la cuestión de que ambos nunca han luchado y de que el nuevo Campeón Mundail de Peso Completo AEW sabe que su compañero de vestidor es uno de los mayores retadores que puede tener, sino el mayor. No obstante, el «Dragón Americano» no está interesado en perseguir títulos en este momento de su carrera sino en ayudar a las nuevas generaciones, como explica en One Fall with Ron Funches.

► Bryan Danielson quiere ayudar a los jóvenes

“Lo que siento que es mi trabajo en la lucha libre en este momento es el servicio. Eso es en realidad lo que me trae la mayor alegría. Yo siendo campeón o algo así, si realmente quisieran que fuera campeón, lo haría, si pensaran que es bueno para el negocio, pero eso no es lo que me inspira o me da alegría. Poder subir al ring con talento más joven o poder retribuir, eso es lo que aporta valor a mi vida. Especialmente ahora, siendo un luchador mayor. No necesito el centro de atención, ni quiero realmente el centro de atención.

«Me encanta AEW Dark y AEW Dark Elevation. Me encantaría estar en esos programas. Me encantaria hacer eso. Tony Khan me paga demasiado dinero para hacer eso. Quiere que esté en la televisión y ese tipo de cosas. Sería igual de feliz, probablemente más feliz, porque me encanta luchar, pero poder luchar y luego también ayudar a las personas a lograr sus sueños en la lucha libre. Esas son cosas que me inspiran y encienden mi cerebro. Cuando se acercó a mí con Daniel García, dije: ‘Eso suena genial, me encantaría hacer eso'».

