Bryan Danielson: «Me despierto de noche pensando en lucha libre»

Bryan Danielson rompe su silencio y comparte una actualización respecto a su estado de salud actual mientras sigue fuera de la programación de AEW. Jon Moxley dijo no hace mucho que ya puede descansar pero el «American Dragon» no puede hacerlo todavía. El luchador habla en The Nikki & Brie Show.

► La salud del dragón

«Fui muy cuidadoso de no decir ‘retiro,’ excepto por la lucha en la que, si perdía contra Swerve, me retiraría. Después de eso, siempre dije, ‘el final de mi carrera como luchador a tiempo completo.’ No sabemos qué va a pasar con mi cuello, pero, honestamente, se siente como si tuviera una cabeza de muelle. Para mí, al final del día, me di cuenta de esto con mi último retiro, que fue forzado. No quería retirarme, pero no me dejaban luchar de nuevo. Lo que descubrí es que la gente se siente triste por un tiempo, pero luego todos siguen adelante y no importa. La parte más difícil probablemente es para la persona que lo hace».

► Pensando en lucha libre

«Esa es una de las cosas para las que no he encontrado una solución: esa parte de mi cerebro, esa parte creativa que usaba para idear cosas. Todavía, y ya ha pasado más de un mes desde mi última lucha, me despierto en medio de la noche pensando en cosas de lucha libre. ‘Esto no es útil. Ojalá hubiera pensado en esto hace unos años.’ Esa ha sido la parte difícil, pero era algo que esperaba».

Moxley acaba de defender con éxito el Campeonato Mundial que le arrebató a Danielson contra Orange Cassidy en Full Gear. Parece que el siguiente retador será Darby Allin. Seguro que quienes están intentando defender All Elite Wrestling de los Death Riders querrían contar Bryan entre ellos.

