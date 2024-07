Bryan Danielson gana el torneo de la Fundación Owen Hart

Las finales del torneo de la Fundación Owen Hart se realizaron en AEW Dynamite, donde por el lado varonil se enfrentaron Bryan Danielson y ‘Hangman’ Adam Page, mientras que Jeff Jarrett como Special Enforcer.

La lucha comenzó siendo dominada por Danielson con llaves y candados buscando rendir a su rival; sin embargo, pronto las cosas cambiaron a favor de Page.

Hangman apareció golpeando a su rival a diestra y siniestra, incluso lo hizo sangrar de la frente, además de estrellarlo repetidamente contra la escalinata.

Pese a que Danielson buscó reaccionar a punta de golpes y patadas, no fue una tarea sencilla, pues Page resistió los golpes hasta que el integrante de BCC consiguió castigarlo con un Lebell Lock, aunque sin hacerlo rendir.

Adam Page buscó atacar desde las alturas, pero Bryan lo detuvo y le aplicó un suplex desde el esquinero. Luego se lanzó con una plancha, aunque falló y fue atrapado en la misma llave de Bryan, pero sin que prosperara.

Desde ese momento, hubo un intercambio de golpes y ataques sin que alguno pudiera tomar el control de nuevo, pese a los brutales ataques de ambos lados.

July 11, 2024