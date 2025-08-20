Bryan Danielson estará en Forbidden Door 2025

Bryan Danielson

No para tener una lucha (al menos no se espera que así sea) pero Bryan Danielson «regresará» a AEW durante el evento Forbidden Door que compartirán con NJPW. Atendamos al reciente anuncio oficial.

► Bryan Danielson estará en Forbidden Door 2025

«No te pierdas #ForbiddenDoor Zero Hour, con
@BryanDanielson uniéndose a @RJCity1, @ReneePaquette y @RealJeffJarrett para iniciar la acción antes del PPV.

¡Transmisión GRATIS en Prime Video, YouTube, X y Facebook a partir de las 4:30 p.m. BST / 11:30 a.m. ET / 8:30 a.m. PT este domingo!».

«El Dragón Americano» estará participando en la habitual previa que la casa Élite realiza con Paquette, Jarrett y City antes de que sus PPVs den comienzo analizando las historias y los combates que los protagonizan.

A día de hoy se sigue sin saber si algún día Bryan Danielson volverá a luchar.

AEW DYNAMITE 20 DE AGOSTO 2025 | Resultados en vivo | Death Riders vs. Hiroshi Tanahashi y JetSpeed

