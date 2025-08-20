No para tener una lucha (al menos no se espera que así sea) pero Bryan Danielson «regresará» a AEW durante el evento Forbidden Door que compartirán con NJPW. Atendamos al reciente anuncio oficial.

► Bryan Danielson estará en Forbidden Door 2025

🔥 Don’t miss the #ForbiddenDoor Zero Hour, with @BryanDanielson joining @RJCity1, @ReneePaquette, and @RealJeffJarrett to kick off the action before the PPV! Streaming FREE on Prime Video, YouTube, X & Facebook starting at 4:30pm BST/11:30am ET/8:30am PT THIS SUNDAY! ▶️… pic.twitter.com/1CvzaeEozC — All Elite Wrestling (@AEW) August 20, 2025

«No te pierdas #ForbiddenDoor Zero Hour, con

@BryanDanielson uniéndose a @RJCity1, @ReneePaquette y @RealJeffJarrett para iniciar la acción antes del PPV. ¡Transmisión GRATIS en Prime Video, YouTube, X y Facebook a partir de las 4:30 p.m. BST / 11:30 a.m. ET / 8:30 a.m. PT este domingo!».

«El Dragón Americano» estará participando en la habitual previa que la casa Élite realiza con Paquette, Jarrett y City antes de que sus PPVs den comienzo analizando las historias y los combates que los protagonizan.

A día de hoy se sigue sin saber si algún día Bryan Danielson volverá a luchar.