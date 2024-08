Bryan Danielson en el NJPW G1 Climax: ¿Imposible?

Comenzando el 2023, el presidente de AEW, Tony Khan, compartía su deseo de que «The American Dragon» Bryan Danielson participara en el torneo G1 Climax de NJPW. No mucho después, el mismo luchador expresaba que tenía el sueño de hacerlo, con Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Eddie Kingston involucrados también. Sin embargo, a finales del año, indicaba que probablemente nunca sucederá: «Me encantaría poder regresar a Japón, pero simplemente no sé si eso es una posibilidad realista para mí en este punto de mi carrera. Siempre he querido participar en el G1, pero ahora eso está empezando a desvanecerse. En este punto de mi vida, no tendría sentido«.

Gabe Kidd vs Tetsuya Naito, Shingo Takagi vs ZSJ and more as #G1CLIMAX34 returns to Osaka SATURDAY, LIVE in English on @njpwworld ! https://t.co/DEBgyamADe #njpw #G1CLIMAX34 pic.twitter.com/lS3Qql9qW5

Y así nos plantamos en mediados de 2024, cuando el retador al Campeonato Mundial de AEW en All In revela que habló con Gedo, el booker de New Japan:

«Durante el invierno, le dije a Gedo, el booker de New Japan, ‘¡Me encantaría participar en el G1 este año!’ Acababa de luchar contra Zack Sabre en Japón [en febrero]. Estaba muy emocionado. Todo sucedió en el calor del momento. Me gustaría pensar que sería posible. No limito las posibilidades en mi mente. Pero parece poco probable. Mi cuello no está muy bien en este momento. Así que está mi salud. Pero incluso si Tony [Khan] me liberara todo el verano y dijera, ‘Ve y haz el G1,’ no querría dejar a mi esposa y mis hijos por tanto tiempo. Tampoco creo que mi esposa pensaría que sería bueno para mi salud. Siempre he querido hacer el G1. No sé si eso estará en las cartas para mí, y está bien«.

Embed from Getty Images

¿Bryan Danielson será el nuevo Campeón Mundial de AEW?

It’s all or nothing for @BryanDanielson as he heads into @WembleyStadium for #AEWAllIn on Sunday 25th August!

Tickets are ON SALE NOW from £30!

🎟 https://t.co/r5aFwvDsAU pic.twitter.com/t5Ke1QbTZE

— All Elite Wrestling (@AEW) July 29, 2024