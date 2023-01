Bryan Danielson, emocionado de luchar contra Bandido en AEW

Hace dos semanas, en AEW Dynamite, MJF le puso como condición a Bryan Danielson para darle un combate titular en el PPV Revolution 2023, que debía luchar durante ocho semanas seguidas en Dynamite. Danielson aceptó el reto y su segundo rival de este desafío será nada más y nada menos que un tremendo luchador como lo es el mexicano Bandido.

MJF volvió a exigirle a Danielson, así como lo hizo antes con Chris Jericho, que El Dragón Americano tenía que ganar todos sus ocho combates para obtener así su tan anhelada oportunidad titular. Eso sí, la competitividad de Danielson y su amor por la lucha libre profesional, lo hará querer ganarle a todo el que se ponga en frente con esta cláusula de por medio o no.

► Luchar contra Bandido, un Dream Match para Bryan Danielson

Hablando de amor por la lucha libre, Danielson citó esto como una de las razones por las cuales está muy emocionado de poder luchar en contra de Bandido. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de AEW Road To Dynamite:

“¿El próximo? ¡Bandido! Conozco a Bandido. Es alguien con quien he querido luchar desde hace mucho rato. Porque lo vi luchar cuando era Campeón Mundial de Ring of Honor. Porque lo veía luchar desde que estaba en WWE.

“Siempre que me preguntaban cuál era ese nuevo talento, ese joven luchador que va a venir a apoderarse de la lucha libre profesional, mi respuesta era… ¡Bandido!

“He visto a Bandido luchar y cuando lo vi haciendo todas estas cosas imposibles, que yo jamás podría hacer, dije: ‘¡Oh, Dios mío! ¡Quiero luchar contra él!’

“Así que, MJF… Él me puso en esto como si fuera un castigo, porque a él no le gusta luchar. A mí no solamente me gusta luchar… ¡Yo amo luchar! Y me va a encantar luchar contra Bandido este miércoles en Dynamite”.

Curiosamente, en 2019, su servidor, William Beltrán, tuvo la oportunidad de entrevistar a Danielson, entonces todavía Superestrella WWE, en Bogotá, Colombia, y esto respondió en torno a qué luchadores mexicanos podrían tener éxito en WWE:

“[…] Pensando en quiénes podrían hacerla y tener éxito ahora mismo en WWE, podría decir a alguien como Rush. Creo que Bandido la haría en grande; también Dragon Lee podría triunfar […]“