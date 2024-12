Cuando se acerca el final de 2024 y las consiguientes valoraciones sobre lo mejor que nos ha dejado este año, AEW All In resulta candidato a mejor evento. Y uno de los motivos pasa por su estelar, donde Bryan Danielson inició su presumible último reinado como competidor en activo, al ganar el Campeonato Mundial AEW.

Hoy, tras perder dicha corona en WrestleDream y no haber vuelto a aparecer por la empresa desde entonces, el futuro competitivo de Danielson es una incógnita. Pero «The American Dragon» tiene algo claro, según ha expuesto durante el reciente «Countdown» de la venta general de boletos de All In 2025.

«En cuanto a mi participación en el All In del próximo año, no sé cómo será. No sé si podré luchar para entonces. No sé si podré volver a luchar , para ser sincero. Pero hay una cosa que puedo asegurarte: estaré allí . No hay nada que pueda hacer que me pierda All In en el Globle Life Field ».

Tras el seminal All In, AEW tomó tal denominación para bautizar a su gran evento anual. Y si las dos primeras ediciones se realizaron en el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra), la tercera se celebrará el 12 de julio desde el Globe Life Field en Arlington (Texas, EEUU); para, en 2026, regresar a la capital británica.

Los seguidores estadounidenses demandaban que All In tuviera lugar dentro de sus fronteras, y esas expectativas parecen evidenciarse con el dato ofrecido por Tony Khan días atrás, antes de que ayer se iniciara la venta general de boletos para la magna función.

The BIGGEST #AEW event of the year will go down in TEXAS with #AEWAllInTexas at @GlobeLifeField in Arlington, TX on Saturday, July 12th, 2025!



Be a part of history – get your tickets NOW!

🎟️ https://t.co/TEJsHbDvsL pic.twitter.com/LVwfDO8s4l