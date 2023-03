Bryan Danielson desmoralizado con el final de la KofiMania

La carrera como Campeón WWE de Kofi Kingston en medio de la denominada KofiMania fue detenida en menos de diez segundos por Brock Lesnar, luego de que estuviera un tiempo considerable como el máximo monarca de la compañía. La lucha titular entre ambos se dio en el primer episodio de Friday Night SmackDown en FOX y rápidamente concluyó el idilio del miembro de The New Day como máximo monarca de la compañía. No obstante, tras la conclusión del mismo, Cain Velasquez apareció y sorprendió al nuevo monarca después de su gran victoria, para eventualmente posicionarse como el siguiente retador, y el plan supuestamente era mostrar a un Lesnar totalmente dominante.

► Bryan Danielson no es fanático de ver a Kofi Kingston perder su título en ocho segundos

Bryan Danielson es sin duda uno de los mejores luchadores profesionales para muchos fanáticos y ha tenido grandes rivalidades en la WWE, incluyendo a Brock Lesnar y Kofi Kingston, con quien precisamente perdió el título en WrestleMania 35. Dicho esto, el American Dragon no siempre fue fanático de cómo operaba Lesnar y admitió estar desmoralizado después de ver a Lesnar aplastar a Kofi Kingston en aquel episodio de SmackDown.

Durante una entrevista reciente con Cameron Hawkins de The Ringer, Bryan Danielson habló sobre la recordada lucha entre Kofi Kingston y Lesnar, mencionando sus sentimientos al respecto, y agregando que aquella lucha de WrestleMania con el miembro de The New Day fue uno de los mejores momentos que tuvo en su carrera en la WWE.

“Para mí, toda la KofiMania fue mágica. Y miras los eventos en vivo, como la cantidad de shows que hizo para WWE, la cantidad de tiempo de televisión que Kofi Kingston llenó cada vez, saliendo y siempre teniendo una actitud positiva y todo ese tipo de cosas. Qué gran ser humano, ¿sabes a lo que me refiero? Como dije, fue mi encuentro favorito. Creo que todo fue mi parte favorita de mi carrera en la WWE. Y a la inversa, lo más desmoralizado que estuve fue verlo perder ante Brock Lesnar de la forma en que lo hizo”.