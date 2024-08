Bryan Danielson derrotó a Jeff Jarrett en un combate sin descalificación

Preparándose para la lucha contra Swerve Strickland por el Campeonato AEW, Bryan Danielson se enfrentó a una lucha sin descalificación a Jeff Jarrett.

The King of the Mountain aseguró que este combate sería una prueba dura y le daría todo. Y esto fue así desde antes de que sonara la campana, pues Jeff atacó con una guitarra y luego con una silla al Dragon Americano, incluso llevando el combate entre el público y a los pasillos de la arena.

Jarrett se lanzó con todo contra su rival, aunque Danielson contestó a diestra y siniestra por todos lados, pero Jeff uso todas sus mañas para tomar el control, incluyendo un faul.

Pero Danielson consiguió responder y atacó a su rival con fuertes golpes y patadas, pero el veterano luchador tomó cualquier cosa como arma para poder controlar el encuentro una vez más.

Jarret preparó el ring con una silla en un esquinero y luego siguió el ataque golpeando la rodilla de su rival. Pero Danielson pudo reaccionar con un vuelo y varios ataques contra su rival, conectando una patada y varos puñetazos.

Bryan Danielson siguió atacando ahora abajo del ring con fuertes patadas de todo tipo. Hasta que Jeff pudo detener un rodillazo con una silla y luego siguió el ataque contra la extremidad inferior derecha.

Bryan reaccionó y le dio un sillazo en la cabeza y luego lanzó a su rival con un suplex desde el esquinero. El Dragon Americno siguió golpeando a su rival, aunque Jarrett aplicó una Figura 4, pero la llave fue rota con varios sillazos sobre las rodillas de Jeff.

El duelo siguió con fuertes ataques, llaves y castigos, hasta que finalmente, Bryan consiguió lanzar a Jeff con la silla en el esquinero y con otra más acomodó un rodillazo para terminar el combate. Al final Ricky Steamboat, que estuvo en los comentarios, subió al ring para levantar las manos de ambos.

Tras el combate, Swerve Strickland apareció para amenazar a Bryan y asegurar que no tendrá compasión. Y lanzó un reto contra Wheeler Yuta la próxima semana.

#AEW World Champion Swerve Strickland doesn’t mince his words when talking to Bryan Danielson about their Title vs Career Match at #AEWAllIn!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@BryanDanielson | @RealJeffJarrett | @SwerveConfident pic.twitter.com/hAlUJ6mHAH

— All Elite Wrestling (@AEW) August 8, 2024