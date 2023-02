Bryan Danielson derrota a Rush y es el retador de MJF

Bryan Danielson estaba ante el último capítulo para conseguir la oportunidad por el Campeonato de AEW, pero para eso tendría que enfrentar a Rush.

Sin embargo, mientras estaba en una entrevista, fue encerrado en los vestidores; por lo que MJF aseguró que si Daanielson no aparecía en el ring, tenía que acabar el combate a favor del Toro Blanco.

La réferi inició el combate, pero por la presión de MJF, decidió contar lento. Bryan consiguió abrir la puerta y llegó corriendo al cuadrilátero. Sin embargo, fue recibido por Rush a punta de golpes, manteniendo a su rival en la lona.

El castigo con golpes y patadas siguió arriba y abajo del ring; incluso le abrió la frente al Dragón Americano, lo estrelló por todos lados.

Aunque Bryan intentó reaccionar, no pudo hacerlo y desde la ceja del ring, Rush lanzó al suelo a Bryan. De forma impresionante, el mexicano dominó la lucha en todo momento; hasta que finalmente consiguió responder con un vuelo afuera del ring y varias patadas.

Nothing being held back between either of these guys! It's @bryandanielson vs. @rushtoroblanco on #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/BsKDqTyS5V

Las cosas empezaron las emparejase cuando ambos empezaron a soltar golpes en el ring a diestra y siniestra. Rush aplicó una variante de piledriver, pero pese a eso, Bryan no se rindió.

La guerra en el ring no parecía que fuera a terminar, pues ambos seguían intercambiando golpes y castigos, hasta que finalmente Bryan consiguió un rodillazo para derrotar a Rush.

"You're not making it to March 5th!"#AEW World Champ @The_MJF is doing everything to make sure that @bryandanielson is in no state to fight at #AEWRevolution!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/HMvxZ94YXi

— All Elite Wrestling (@AEW) February 9, 2023