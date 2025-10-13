Bryan Danielson contrasta las diferencias entre WWE y AEW

Al ser parte importante de ambas compañías durante su carrera, Bryan Danielson ha visto de cerca cómo funcionan AEW y WWE, y aunque respeta todo lo que la WWE representa y ha significado durante su paso por la compañía, parece ser un gran admirador de cómo Tony Khan y compañía dirigen su promoción

► Bryan Danielson resalta lo bueno de AEW

Durante una entrevista reciente con «Fightful», Bryan Danielson señaló las principales diferencias entre AEW y WWE, en particular sus estilos de lucha, aunque también destacó que el personaje de un luchador en AEW se acerca más a lo que es en la vida real.

«Diría que la WWE tiende a basarse más en el drama y la acción fuera del ring. En AEW, se ve más lucha libre real dentro del ring. La lucha que se ve es más llena de acción, contundente y de alto vuelo. Diría que es un estilo de lucha más emocionante. Pero no voy a quitarle mérito a los chicos de la WWE. Algunos hacen eso, o ese tipo de cosas, pero no es lo que buscan».

«Una de las cosas que me gustan de AEW, y que me encantó trabajar allí, es que los personajes que ves en televisión son más parecidos a la gente de la vida real. No son tan caricaturescos. Tienen un poco más de matices al hacer las cosas. Y, hay que decirlo, siempre habrá excepciones en ambas compañías».

El excampeón mundial AEW cree que las estrellas de AEW tienen la oportunidad de interpretar personajes que reflejen quiénes son y lo que quieren mostrar en pantalla, gracias en gran medida a cómo el presidente de AEW, Tony Khan, dirige la promoción. Danielson, quien ha elogiado a la compañía en el pasado, así como a sus actuales compañeros.