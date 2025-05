¿Alguna vez Bryan Danielson consideró el boxeo?

Bryan Danielson, lejos de toda duda, nació para ser luchador profesional. Todo parece dicho y hecho y ya es uno de los mejores que ha pisado nunca un ring.

Dicho esto, ¿alguna vez consideró el boxeo? Eso mismo le preguntaron recientemente en Boxing Social estando en Inglaterra para la pelea Chris Eubank Jr. vs. Conor Benn:

«No, tengo demasiado respeto por los boxeadores. He hecho mucho entrenamiento de muay-thai y bastante jiu-jitsu. Uno de mis problemas con el muay-thai es que soy mejor pateando que con mis puños. Mi entrenador de muay-thai me llevó a entrenar con boxeadores. Esto fue cuando vivía en Las Vegas. Fui a entrenar con chicos de unos 16 años, y me hicieron pedazos [risas]. El movimiento en el boxeo, especialmente en los que son de élite, con su movimiento de cabeza y todo eso… no podía tocar a ese chico de 16 años, no podía tocarlo. Él sabía que, en ese momento, yo ya tenía varias conmociones cerebrales; sabía que no debía golpearme muy fuerte en la cabeza, y aún así me tocaba suavemente cuando quería. También tuvimos a Anthony Ogogo en AEW y hablando con él sobre el boxeo, cuando llegas a ese alto nivel, simplemente es otra cosa».