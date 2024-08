A cinco años del nacimiento de AEW, «The American Dragon» Bryan Danielson asegura que la casa Élite beneficia a toda la industria del pro wrestling, la WWE incluída. Además, explica cómo es haber estado trabajando con el presidente de la misma, Tony Khan, durante todos estos años como uno de sus luchadores principales, persona de confianza en backstage, e incluso buen amigo.

► AEW es buena para todos

«Una de las cosas que más me han gustado de AEW es que, esencialmente, somos una compañía de televisión. Solo hacemos televisión, y eso me ha permitido pasar más tiempo en casa con mi familia. También me encanta la libertad creativa y la posibilidad de hacer cosas que antes no podía. Así que hay un equilibrio ahí. Y una de las cosas que amo de estar en AEW es que siento que estamos haciendo algo bueno al participar en esta empresa nueva, creando una segunda marca, porque eso es mejor para todos, como para cada luchador. Ya sea para mí, para las personas en AEW, o incluso para los que están en WWE, que están obteniendo salarios más altos porque AEW existe.»

► Trabajando con Tony Khan

«Para mí, ha sido algo refrescante. Tony trae muchas ideas nuevas, cosas en las que no habría pensado. Además, es un verdadero estudioso de la lucha libre, estudia la lucha libre del pasado y todo eso. Así que ha sido muy divertido. Lo único que es difícil es que Tony es súper amable, es una persona muy amable. No he tenido un jefe así [risas]. Tuve una gran relación con Vince, y tuve una gran relación con Hunter, y cuando estaba en Ring of Honor, tuve una gran relación con Gabe Sapolsky. Ninguno de ellos era particularmente amable, ¿sabes a lo que me refiero? En el sentido de tratar bien a todos, como ese tipo de cosas, ha sido realmente refrescante. Así que, sí, ha sido divertido. Ha sido interesante y diferente. Su mente trabaja tan rápido, y mi mente trabaja más lento [risas]», le dice Danielson a Gorilla Position.

