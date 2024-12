El talentoso luchador de AEW, Bryan Danielson, se encuentra actualmente fuera de la compañía debido a problemas en su cuello. El luchador aseguró que está retirado como luchador a tiempo completo por su familia, pero que no se ha retirado al ciento por ciento de la actividad luchística.

Recientemente, Danielson fue entrevistado por Denise Salcedo,. y el reconocido luchador declaró que su cuello le está causando muchos problemas, dolor, incomodidad y no puede dormir de forma correcta

► Bryan Danielson busca volver al ring con AEW, pero también evitar una cirugía en el cuello

Pese a esto, Danielson, de 43 años de edad, dice que mantiene una visión positiva de su vida y que está analizando otras opciones para no tener que pasar por una nueva cirugía de cuello, siendo la primera en mayo de 2014. Estas fueron sus palabras:

«Sí, bueno, mi cuello no está en buen estado. Estábamos hablando de esto hace no mucho, y me está causando problemas para dormir bien y otras molestias. Pero al final del día, estoy feliz. Al principio, fue un poco difícil porque es como tener un hijo, para quienes son padres, es como esas primeras tres semanas en las que no duermes nada.

Pero después te acostumbras a no dormir muy bien. Así que, simplemente, me he acostumbrado a no dormir mucho, y sí, estoy feliz. He pasado un tiempo increíble estando con mi familia y con los niños, especialmente ahora que acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias. Ha sido algo increíble.

Estoy tratando de evitarlo tanto como sea posible. Para mí, la cirugía es la última opción, no la primera. Así que estoy intentando algunas otras cosas. Soy un poco excéntrico, ¿verdad? Las personas que me conocen saben que soy un poco excéntrico. Voy a probar otras alternativas antes de pasar por el quirófano. Ese es, más o menos, mi plan por ahora».