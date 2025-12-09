Nikki Bella regresó a la WWE durante este año, y ha aparecido regularmente en la programación de la compañía, compitiendo incluso en Evolution 2, así como en una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo contra Stephanie Vaquer en Survivor Series, mostrando poco a poco que se está sacando el óxido por no haber luchado en varios años.

► Brie Bella quiere volver a luchar junto a su hermana

Con el regreso de Nikki Bella a las pantallas, los fanáticos especulan sobre un eventual regreso de su hermana Brie, cuyo último combate fue en el 2022, cuando entró al Royal Rumble cinco números por delante de su hermana. El esposo de Brie y actual estrella de AEW, Bryan Danielson, comentó recientemente sobre un posible regreso a la lucha libre de su esposa durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet en su podcast «Insight». Allí declaró que Brie quiere volver al ring, pero solo en ciertos escenarios, mencionando que preferiría volver a la WWE antes que unirse a su esposo.

«No quiere volver y hacer una carrera individual ni nada por el estilo. Si regresa, querría hacerlo con Nicole. Pero creo que también hay algo en ella que, y lo aprecio, porque nuestros hijos la ven simplemente como una mamá. ‘Simplemente una mamá’, como si ese no fuera el trabajo más difícil del mundo… Y por eso, creo que una parte de ella desea que sus hijos también la vean así.»

Antes de su participación en Royal Rumble de 2022, Brie formó equipo con Nikki y Ronda Rousey durante un episodio de WWE Raw para derrotar a Liv Morgan, Ruby Riott y Sarah Logan de The Riott Squad. Luego, anunció oficialmente su retiro durante un episodio del reality «Total Bellas» de E! Network, emitido en marzo de 2019, y actualmente está dedicada a su familia y a la crianza de sus dos hijos, Birdie y Buddy.