Días atrás, Bryan Danielson calificaba All In como el pulto culminante de su último año a tiempo completo:

«El año pasado me sentí realmente desanimado cuando no pude participar en All In. Estaba en casa viendo cómo más de 80,000 personas estaban allí. Especialmente porque este es mi último año como luchador a tiempo completo, esto realmente se siente como el punto culminante de todo. Swerve ha sido un campeón increíble. No puedo dejar de pensar en la lucha que tuvo con Ospreay. ¿Cómo puedes competir con esos tipos? Fue asombroso».

#AEW World Championship: TITLE vs. CAREER!

Swerve Strickland (c) vs. Bryan Danielson@BryanDanielson has put his CAREER on the line when he challenges #AEW World Champ @swerveconfident for the TITLE at #AEWAllIn @WembleyStadium on Sunday, August 25th!

► Bryan Danielson mira a All In

Pero «The American Dragon» va más allá y ahora lo ve como el mayor momento y combate de toda su carrera:

«Sí, al 100%. Creo que, incluso si pierdo, seguirá siendo el momento más importante de mi carrera. Mi hija me ha visto luchar antes, pero era muy pequeña, tenía solo dos años y no lo recuerda. Me han visto en televisión, pero nunca en vivo desde las gradas. Hacerlo en Wembley Stadium, gane o pierda, se siente como el combate más grande de mi carrera. Estoy realmente emocionado por ello», le dice el retador al Campeonato Munndial de AEW a Sun Sport.

Además, Danielson acudirá a la cita con una rabia especial después de lo ocurrido con Swerve Strickland en Dynamite el 14 de agosto.

25 years & one of the most storied legacies in professional wrestling. At #AEWAllInLondon, @BryanDanielson puts his career on the line for a chance at the #AEW World Title. Will 25 August 2024 be the Final Countdown for Danielson? Watch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/GpkcEcYtRz — All Elite Wrestling (@AEW) August 15, 2024

