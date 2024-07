2024 es el último año a tiempo completo del «American Dragon» Bryan Danielson y considera que All In va a ser el punto culminante de esa travesía. El 25 de agosto, en el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, estará luchando por el Campeonato Mundial de AEW como premio por haber ganado la Owen Hart Foundation Cup.

► All In

«El año pasado me sentí realmente desanimado cuando no pude participar en All In. Estaba en casa viendo cómo más de 80,000 personas estaban allí. Especialmente porque este es mi último año como luchador a tiempo completo, esto realmente se siente como el punto culminante de todo. Swerve ha sido un campeón increíble. No puedo dejar de pensar en la lucha que tuvo con Ospreay. ¿Cómo puedes competir con esos tipos? Fue asombroso».

► Owen Hart Foundation Cup

«Cuando era adolescente, Owen Hart era uno de mis favoritos, lo que hace que esto sea muy especial para mí. Me encanta escuchar cuánto amaba a su familia. Esos tipos estaban en la carretera la mayor parte del año, alrededor de 300 días. Así que cuando escucho historias sobre cómo encontraba un día extra para estar en casa, eso significa mucho. ¿Fue un luchador profesional increíble? Por supuesto. ¿Era gracioso? Todos dicen que sí. Se puede ver en sus promos. Pero quiero personificar la forma en que él ponía a su familia en primer lugar.

«Es un honor para mí formar parte del Torneo Memorial Owen Hart. Realmente me inspira lo que Martha Hart ha logrado después de esta tragedia, cómo ha ayudado a tanta gente y ha criado a sus hijos. Obtuvo su doctorado, crió a dos hijos maravillosos y es una madre increíble. Es algo a lo que también aspiro», concluyó Danielson en Sports Illustrated.