Bryan Battle: «No puedes pasar por alto el corte de peso»

Bryan Battle sabía que ser cortado del elenco de UFC era una posibilidad después de no poder dar el peso antes de su pelea programada de peso mediano en UFC 319 con Nursulton Ruziboev (lo que finalmente llevó a que se cancelara la pelea), pero aún así, en el fondo, fue una sorpresa.

Battle fue liberado recientemente de la promotora tras dos derrotas consecutivas en las pruebas de peso, pero cuando una puerta se cierra, otra se abre. Battle debuta este viernes en Dirty Boxing contra Derik de Freitas en DBX 3.

Cuando le llegó la noticia de su liberación, Battle dice que, si bien tenía la esperanza de que UFC le diera otra oportunidad, fue culpa suya que eso sucediera.

“Así que definitivamente sabía que era una posibilidad, ¿sabes lo que digo?. Definitivamente pensé que era algo que podía pasar y que estaba justificado. No es algo de lo que me vaya a quejar ni a lamentarme, pero no voy a mentir, pensé que no me iban a cortar, ¿sabes lo que digo? No pensé que eso fuera a pasar, pero eso fue lo que pasó. Es el resultado de mis propias acciones». «Y ahora, vamos a lo siguiente. He estado callado. He tenido muchas cosas que podría haber dicho durante todo este tiempo. No he estado publicando ni nada, salvo colaborando con Dirty Boxing y otras páginas sobre [diferentes] temas, y una de las cosas que más me emociona de esta oportunidad es que me da la oportunidad de dejar que mis acciones hablen por sí mismas: mostrar mi arrepentimiento, demostrar que soy mejor con mis acciones. Una de mis cosas favoritas que decía uno de mis entrenadores era: «Oigo mejor con los ojos», así que tengo muchas ganas de salir, dar el peso, dar una paliza y, bueno, ya saben, no tengo que decirlo. Ya lo ven. Eso es lo que más espero de todo esto«.

Por ahora, Battle simplemente está tratando de recuperarse y hacer que un largo campamento de lucha valga la pena, aunque sus puñetazos a cambio de dinero tuvieron que retrasarse un par de semanas.