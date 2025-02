Bryan Álvarez: «Vince McMahon quiere iniciar otra compañía, porque está aburrido»

Uno de los temas que podrían tener en vilo a algunos aficionados acérrimos de la WWE, sería la posibilidad de que el ex mandamás debutara una nueva compañía de lucha profesional.

El día de ayer citábamos acá el debate entre Eric Bischoff y Conrad Thompson donde platicaban sobre lo que saben del tema y si podría suceder.

También, se aclaró el rumor de si Vince McMahon está o no trabajando para la cadena Fox.

Pues bien, es hora de aclarar otra parte de la información.

►Nueva actualización de la supuesta nueva empresa de Mr. McMahon

En un episodio reciente del «Wrestling Observer Radio», Mike Sempervive y Bryan Álvarez desmintieron la idea de que McMahon esté construyendo una nueva empresa de lucha libre.

Lo anterior lo colgaron en YouTube en formato clip de vídeo, titulado: «Vince McMahon is not starting a new wrestling promotion | Wrestling Observer Live».

Álvarez arrancó diciendo.

Y cito.

«Tras un imprevisto reciente, supongo que deberíamos hablar de esto. Ni siquiera puedo creer que esto esté ganando tanta atención hoy. «Conrad Thompson y Eric Bischoff hicieron un comentario sobre haber escuchado rumores de que Vince McMahon estaba contactando a camarógrafos que habían trabajado en lucha libre, y de repente se convirtió en la historia de que Vince iba a iniciar una nueva promotora de lucha libre. Cuando lo mencionaron, incluso dijeron que no creían que fuera a suceder. ¿Por qué esto es una noticia hoy? ¿Alguien puede responderme?».

Sempervive respondió entonces.

«La razón es internet».

A lo que Álvarez continuó.

«El internet apesta. Ahora, no voy a decir que sea imposible que Vince intente iniciar una promotora de lucha libre, porque no puedo decir que sea imposible. «Algunas personas están culpando a nuestro sitio, pero si lees nuestro artículo, ahí dice que ellos mismos creen que no va a suceder, así que no culpen a nuestro sitio. «Ahora, sobre Vince, puedo decirles esto: quiere iniciar otro negocio, otra compañía, porque está aburrido. Se lo ha dicho a varias personas, y ha dejado claro que quiere iniciar algún tipo de empresa de entretenimiento, pero no será de lucha libre».

Sempervive agregó.

«Con todo lo que tiene encima en Nevada».

Álvarez volvió a tomar la palabra.

«Lo que ha dicho es: ‘Quiero iniciar un nuevo negocio, quiero empezar una nueva empresa, pero no será una promotora de lucha libre’. «Este tipo tiene mucho dinero, pero aunque es un idiota en muchas cosas, no lo es en todo. Sabe que no puedes iniciar una promotora que supere a WWE. No va a pasar. «Incluso si pudiera, le tomaría mucho tiempo, y ya está viejo. Si empezara una promotora, inmediatamente sería la número tres, quedando detrás de AEW desde el principio. «Incluso si lograra conseguir a Fox, ¿A quién tendría en su elenco? Todos los talentos de WWE y AEW tienen contratos a largo plazo. ¿A quién va a conseguir para su empresa? No va a pasar».

Sempervive apuntó.

«¿Compraría la NWA de Billy Corgan? No creo».

Álvarez retomó su verborrea.

«Incluso quedaría detrás de TNA, porque WWE respalda a TNA y no hay manera de que él supere eso. «El punto es que no va a iniciar una promotora solo para quedar en un distante tercer o cuarto lugar. No lo hará. «Ahora, si vive hasta los 100 años y todos sus intentos de negocio fracasan, puede que llegue a pensar: ‘Bueno, solo soy bueno en una cosa’, y tal vez lo intente».

Aquí fue cuando Sempervive se animó a compartir.

«Pero lo que creo que hará es simplemente usar su dinero para financiar otros proyectos y ver qué logra sacar adelante y vender. «Será un camino difícil, pero habrá que estar atentos a quienes fueron parte de su círculo en la lucha libre en algún momento. «Parece que todo esto empezó porque alguien habló con camarógrafos, pero si vemos movimientos de gente como Michelle Wilson o George Barrios, entonces tal vez haya algo más en marcha».

Álvarez dijo entonces.

«Imaginen una promotora de lucha libre de Vince McMahon».

Sempervive sentenció.

«Que no existe».

Ávarez diría entonces.

«Vince estaría al mando, contrataría a John Laurinaitis, traería de vuelta a Kevin Dunn, tal vez incluso a Bruce Prichard y Eric Bischoff. ¿Mick Foley podría ser el comisionado? No creo que él lo hiciera…»

Sempervive recordó.

«Pero ha elogiado a Vince en el pasado».

Finalmente, Álvarez cerró con.

«¿Quién más estaría? Michael Hayes… Pero el problema es que no tendrían luchadores. Y ese es un gran problema. En fin, esto no va a pasar».

Si quieres escuchar lo anteriormente citado, abajo te dejo el clip de vídeo.