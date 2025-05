Brutus Creed y Julius Creed venciaron a Erik e Ivar e RAW

Dos de los equipos más fuertes de RAW se enfrentaron en un combate que aunque no fue para encontrar retador, sin duda podía presentarse como tal, pues The New Day estuvo presente.

De esta forma, Ivar y Erik se enfrentaron a Brutus Creed y Julius Creed, ambos equipos comenzaron a atacarse usando fuerza y ataques fuertes, aunque en un principio, la fuerza de los War Raiders marcaron el rumbo del encuentro.

Aunque los americanos intentaron tomar el control con fuertes golpes, las cosas se pusieron complicadas por la fuerza de sus rivales, por lo que tuvieron que usar la inteligencia para tomar el control.

El peso de Ivar fue bien utilizado lanzándose con todo contra sus rivales, pero los Creed reaccionaron con un superplex y un mortal con lo que parecía que se llevarían el combate, pero sin poder hacerlo, pues nuevamente los vikingos respondieron.

Los Creed trabajaron en conjunto y con fuertes ataques diezmaron a sus rivales, hasta que después de sacar a uno de los americanos, Kofi Kingston intervino. Esto fue aprovechado por los de American Made, para que con varios ataques terminaron con la victoria.