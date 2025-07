Brutus Beefcake llora la muerte de Hulk Hogan

Brutus Beefcake se despide entre lágrimas de su gran amigo Hulk Hogan, recordando su amistad de décadas y el dolor de no haberlo visto antes de su partida. El veterano exluchador fue entrevistado recientemente por TMZ y preguntado por el fallecimiento de la leyenda a la edad de 71 años el pasado 24 de julio.

“Te amo, hermano. Realmente fuimos amigos hasta el final. No sé qué más decir al respecto. Sé que su familia y la mía fueron cercanas durante muchos años, y les deseo lo mejor. Sé que están pasando por un momento horrible y muy difícil, y solo quiero decirles: mantengan la cabeza en alto. Él hubiera querido que sigamos luchando y sigamos adelante. Eso es, con suerte, lo que vamos a hacer.”

“Iba a intentar ir a su casa hace un par de días. Mi esposa me dijo: ‘solo ve’, y yo pensaba, ‘Oh Dios mío’. Si iba a la casa y me decían, ‘No puedes entrar’, eso me habría destrozado. Así que no fui, y ahora desearía haberlo intentado, haber intentado verlo antes de que falleciera.”

“Jimmy Hart y yo hemos sido amigos por 45, 50 años. Jimmy y yo hablamos todos los días, y él me dijo que Hulk estaba bien, pero que las cosas no estaban bien. Así que esto realmente nos tomó por sorpresa.”