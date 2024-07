Bruno Silva quiere enfrentar a Brandon Moreno en Noche UFC

Bruno Silva salió victorioso de una salvaje pelea contra su compatriota y compañero del American Top Team, Cody Durden, y ahora quiere un pedazo de un ex campeón.

La batalla de peso mosca en el UFC Apex vio a Silva (14-5-2 MMA, 4-2 UFC) completar una increíble remontada por nocaut técnico en el segundo round después de que Durden (16-6-1 MMA, 5-4-1 UFC) ganara impulso. Un uppercut perfectamente colocado dejó sin protección bucal a su oponente y la lluvia de golpes llevó a la detención del combate.

Con cuatro victorias consecutivas por detención, Silva tiene la mira puesta en la cima de la división y quiere un ex campeón específico en Noche UFC el 14 de septiembre.

“Acabo de desafiar a Brandon Moreno. Denlo en la Esfera”.

El ex campeón de peso mosca Moreno (21-8-2 MMA, 9-5-2 UFC) estuvo en acción por última vez contra Brandon Royval en febrero, perdiendo por decisión dividida. Ahora lleva dos peleas sin pelear y a Silva le encantaría extender la mala racha de «The Assassin Baby».

Silva confía en que si esa pelea se concreta, no irá a parar a los jueces.

“Otro final. Él se ha tomado su tiempo para pelear, yo no. He estado entrenando todos los días. He estado peleando, estoy listo”.