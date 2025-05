Bruno Silva pone en pausa su carrera tras su liberación de UFC

Bruno Silva podría no volver a pelear nunca más luego de ser liberado por UFC, y él está bien con eso.

“Blindado” sabía que perder su enfrentamiento de peso mediano del UFC 315 con Marc-Andre Barriault significaría su salida de la promoción ya que era una última oportunidad dada por Mick Maynard, y terminó sufriendo la primera derrota por nocaut de su carrera.

Silva fue sacado del octágono en camilla luego de la brutal derrota por nocaut, pero se sintió mejor solo unas horas después .

De regreso a Curitiba, Brasil, donde se entrenó con el veterano entrenador André Dida, Silva decidió pausar su carrera por un par de años y no pensar en competir.

“Quizás regrese, quizás no. Pero si no regreso, también estoy en paz. Hice todo lo que estaba allí para hacer. Siempre fui muy responsable con mi carrera. Me he dedicado al máximo. No tengo la menor duda. En mi cabeza, he hecho lo mejor que he podido. Así que estoy aliviado. Mi historia, mi legado, está escrito”.