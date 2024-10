Bruno Silva explica por qué odia a Chris Weidman y Daniel Cormier

Bruno Silva todavía está enojado con Chris Weidman por lo que sucedió en su pelea, y espera tener la oportunidad de enfrentarse a él dentro de la jaula nuevamente.

Weidman obtuvo la victoria por nocaut técnico sobre “Blindado” en UFC Atlantic City en marzo pasado, un resultado que luego fue revocado a una decisión técnica cuando la repetición mostró que Silva cayó debido a golpes en los ojos, no a puñetazos. Silva presentó una apelación para revocar la decisión y declarar la pelea sin decisión, pero la comisión rechazó su solicitud.

Silva dijo que temporalmente “perdió el 30 por ciento de la visión en uno de los ojos” debido a la falta, y trató de convencer a los organizadores de la UFC para que programaran una revancha inmediata. En cambio, el brasileño regresa contra Ismail Naurdiev en el UFC 308 del sábado en Abu Dhabi, mientras que Weidman se enfrentará a Eryk Anders el 16 de noviembre en el UFC 309.

“Estábamos pidiendo esta pelea. Cuando me voy a la cama por la noche, él es el oponente que más odio. He peleado con mucha gente, tengo más de 30 peleas de MMA, pero cada vez que pienso en él y Cormier, siento ira”.

Weidman fue parte del espectáculo de pesaje del UFC 300 junto a Daniel Cormier, Laura Sanko y Dan Hellie, quienes se burlaron de la reciente situación del pinchazo en el ojo.

“[Weidman] peleará un mes después que yo, y mi objetivo es noquear a este tipo [Naurdiev], y luego lo desafiaré por el micrófono. Podría pedir otros oponentes, pero me gusta lidiar con las cosas a mi manera. Él peleará el mes que viene y tengo una cuenta pendiente con él. Es personal. Le preguntaré a la UFC y espero que lo envíen a mi manera. No está en una gran racha, pero tiene un gran nombre. Es un ex campeón y eso atrae buena atención de los medios. Si ambos ganamos, tal vez sea interesante para la UFC. Quiero esa pelea de vuelta. Pero si eso es algo que me va a frenar, que se joda ese tipo”.

Días después de la controvertida pelea, Weidman dijo que Silva reaccionó exageradamente a los golpes en los ojos y celebró haber vuelto a la senda de la victoria después de una racha de dos derrotas. Silva, por otro lado, ahora ha perdido tres peleas seguidas en la UFC, con derrotas anteriores ante Brendan Allen y Shara Magomedov .

“Mi mayor error fue que respeté demasiado a Chris Weidman, y viviré con eso por el resto de mi vida. No merecía ningún respeto. Incluso [el entrenador Andre] Dida dijo que lo respetaba demasiado. La pelea había terminado, hablamos en el vestuario porque no quería ninguna mala vibra. Y luego él agarró el micrófono y comenzó a decir tonterías, él y Cormier. Dios mío. Cormier, habla de una persona insufrible”.