Bruce Prichard y dos ideas que fracasaron en WWE

El creativo de WWE Bruce Prichard recuerda dos ideas que Vince McMahon llevó a cabo pero que a él no le convencían y no terminaron teniendo éxito. Lo hace en su pódcast, Something to Wrestle with Bruce Prichard. Por un lado, habla de la errónea presentación de Hakushi, también conocido como Jinsei Shinzaki. Por el otro, de la alianza de Hulk Hogan y Brutus Beefcake, la cual, por así decirlo, no es de lo mejor que se ha visto de ambos.

► Hakushi

“Probablemente haya muchas ideas que no me gustaban. Vaya… Creo que al volver atrás y pensar en el momento adecuado, Hakushi y Bret Hart, sentí que Hakushi podría haber sido un jugador importante. Pero Hakushi necesitaba ser construido primero. En cambio, Hakushi fue traído y emparejado con Bret, perdió, y luego pasó al siguiente. Al verlo originalmente, era como, ‘Hombre, este tipo podría estar en un combate de nivel principal en WrestleMania.’ Podías imaginarlo como un oponente para el Undertaker. Podías verlo como un oponente por el Campeonato contra Bret. Había bastantes posibilidades para su futuro».

► Hulk Hogan y Brutus Beefcake

“Sabes, miras algunas de las — yo no estaba allí cuando Hulk y Ric Flair tuvieron su tiempo en la WWE y realizaron eventos en vivo que fracasaron. Creo que, sin importar lo que la gente pensara de sus diferentes lados, había diferentes lados. Y necesitabas construir eso en un lugar y desarrollarlo. Lo mismo sucedía, simplemente necesitaba ser construido. Y a veces, las cosas se apresuraban o se cortaban antes de su tiempo. No era fan en absoluto de Beefcake y Hogan como el equipo que enfrentaría a Savage y Zeus. Simplemente surgió de la nada porque Beefcake era el amigo de Hulk.”