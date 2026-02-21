Bruce Prichard: «WWE parece Saturday Night Live»

Durante más de tres décadas, Bruce Prichard viene siendo miembro del equipo creativo de la WWE. ¿Cómo ha vivido la evolución creativa del imperio del wrestling? Descubrimos la respuesta a esta pregunta a continuación a través de sus declaraciones en un episodio reciente de Something To Wrestle With Bruce Prichard.

► En palabras de Bruce Prichard

Evolución del proceso creativo

“Hubo una época en la que solo éramos tres. Hacíamos todo: hablábamos con el talento, hablábamos con los productores, lo producíamos, lo escribíamos… lo hacíamos todo. Ahora tienes un equipo de gente altamente creativa que está proponiendo ideas.”

“No diría que es exactamente como una ‘writer’s room’ de Hollywood, pero se parece bastante. Creo que lo más parecido a lo que hacemos sería Saturday Night Live.”

Cómo se generan ideas hoy: pitching, trabajo con el talento y formato del show

“Es gente sentada proponiendo ideas, reuniéndose con el talento, proponiendo ideas y sacando cosas. Ves cómo encajan en los programas… y luego das formato a los shows. Eso es básicamente lo que es.”

Estructura del pitching: grupos pequeños → grupo grande → selección

“Tienes grupos pequeños por un lado, luego te juntas en el grupo grande y… vas y presentas propuestas. Hay guionistas principales que eligen lo que creen que es lo mejor. Y también van a formularlo y poder hacer el esquema del show y todo eso.”

Antes era ‘un solo libro/una sola cabeza’; ahora es colaboración

“No hay nada comparable con cómo era antes. Bill Watts escribiendo televisión en su oficina con su libreta y decidiendo lo que iba en TV, y diciéndole a todo el mundo qué hacer. Un tipo apuntando las ideas y luego te lo decía en la TV y tú simplemente lo hacías. No había discusión. No había pitch. No había nada.”

“Esto es diferente: aquí hay un montón de gente distinta. No es una sola cabeza. Cuando solo tienes una cabeza, todo va a ser igual… todo va a salir de esa misma cabeza. Necesitas ideas diferentes de lugares distintos, con backgrounds distintos, con puntos de vista distintos, con formas distintas de hacerlo.”

Gente creativa que no ha luchado

“Algunos nunca han recibido un golpe en un ring. Sí: nunca han recibido un golpe. Pero tienen ideas y pueden proponer cosas. Que alguien que no entienda el negocio proponga algo… y entonces tienes que pensar: ‘¿por qué no?, ¿por qué no podríamos hacerlo?’”

La filosofía cambió; la misión sigue siendo la misma

“En realidad lo que ha cambiado es la filosofía. El proceso sigue siendo: tienes tus ideas y tienes que darles formato para convertirlas en un programa de televisión. Y tienes que encontrar la manera de llenar… tres horas de Raw y dos horas de SmackDown. Es muy simple y a la vez muy complejo.”

Quién ‘dirigía’ las reuniones con Vince McMahon

“Cuando te reúnes con Vince, hay un guionista principal. Y el guionista principal generalmente conduce la reunión y los pitches, pero hay otras personas proponiendo. No es ‘esta persona hace esto y esta otra aquello’. Si tienes una idea, propónla.”

Lo caótico del día a día y lo difícil de explicarlo desde fuera

“A día de hoy ni siquiera lo sé: me llega una notificación al móvil y mi calendario se llena. Tengo una asistente que juega al Tetris con mi calendario: hay un hueco… reunión. Es como cualquier otra cosa: entras y lo sacas adelante. Es muy difícil de explicar si no lo has vivido. Es como ‘¿pero qué demonios?’”