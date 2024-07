La mano derecha más importante de los altos mandos creativos de WWE, Vince McMahon y Triple H, y el ejecutivo más importante en WWE en varias etapas, Bruce Prichard, ha hablado recientemente en su video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, acerca de la percepción que se tiene de cómo era el caos que había tras bambalinas en WWE cada vez que Vince McMahon no podía estar supervisando un show.

En realidad, Prichard aseguró que no era un caos, pues McMahon tenía tan definida y tan entrenada a su gente, que ya todo el mundo sabía cuál era su papel a seguir cuando McMahon, por la razón que fuera, no podía asistir a una transmisión televisiva de WWE, ya sea un show semanal como Raw o SmackDown, o un PPV, si bien hay que aclarar que McMahon se perdió muy pocos shows de WWE en su vida mientras estuvo al tanto.

► Bruce Prichard dice que realmente no había caos cuando Vince McMahon no estaba presente en los shows de WWE

«No, para nada. No era un caos. Quiero decir, aquí está la cosa, la gente está como ‘Oh, Dios mío’, pensando que era un caos. Todos están entrenados. Todos conocen sus trabajos y pueden desempeñarlos. Si quitas una pieza, todos se ajustan, hacen su trabajo y cubren a quien se haya ido también.

Así que a eso digo, es como si todos pensaran, ‘Oh, Dios mío, si alguien se va, todo se va a desmoronar.’ Ni siquiera cerca. Todos están entrenados y son muy buenos en sus trabajos y lo que hacen, y simplemente hacen sus trabajos. No hay — la retórica, la percepción de que todo se desmorona.

Y creo que, incluso más tarde con Vince ya no en la imagen, donde es ‘Oh, Dios mío, va a desmoronarse.’ No, no lo es. Hemos sido entrenados. Todos han sido entrenados durante años para hacer su trabajo. Y lo hicimos mientras él estaba allí, y lo hicimos sin él. Así es. Y sin él estando allí, no fue mucho. Muchas veces — sabes, es gracioso.

Lees informes de personas que no están allí o no tienen idea. Leía informes de que no estaba allí, pero sí estaba allí, literalmente en el edificio llamando al show desde una oficina. Pero porque quienquiera que fueran los chivatos que alimentaban la información a las personas de las hojas de rumores no sabían eso. No tenían ni idea, pero, sin embargo, se informa como un hecho. Y es inexacto.

Son mentiras, es información incorrecta. Así que lo mismo aquí. Sabes, era como a veces Vince estaba allí, y a veces cuando Vince no estaba allí, la gente ni siquiera lo notaba. Porque la gente simplemente hacía sus trabajos y continuaba. Y muchas veces, ni siquiera lo sabían hasta mucho tiempo después.»

«Menos, definitivamente menos. Así que, de nuevo, se reduce a, todavía estás hablando con él. Tiene un teléfono, vas a estar hablando con él. Pero también, diría que había una necesidad, tal vez en su mente, de — hasta que el show esté en el aire en vivo, tienes una oportunidad para mejorarlo.

Ahora, eso es todo relativo, y eso es todo sentimiento personal. Creo que la sensación general era que, ‘Podemos mejorarlo.’ Y vas a seguir adelante hasta y volver a revisarlo hasta que esté en el aire».