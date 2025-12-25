Bruce Prichard, preWWE y posTNA: «Dejé la lucha»

Después de salir de TNA en 2013 (en 2017 haría un breve retorno) y antes de regresar a la WWE en 2018, Bruce Prichard sintió que la lucha libre profesional ya no tenía nada más para él. En un episodio reciente de su pódcast, Something To Wrestle With Bruce Prichard, el ejecutivo de WWE se explica.

“We gave you an inch, you took a mile. Now I’m giving you a foot out the door…” Jim Cornette fires Bruce Prichard live on TNA IMPACT! pic.twitter.com/ETRkqCjT7l — Jim Cornette Fan Page (@CornyFanPage) September 28, 2023

► Bruce Prichard, preWWE y posTNA

“En aquel momento yo pensaba que había terminado con el wrestling para siempre. De verdad. Nunca jamás iba a volver a nada relacionado con esto. Dije ‘nunca’ y lo decía en serio.”

“Después de pasar tanto tiempo haciendo una sola cosa… yo tenía un sueño desde niño. Quería ser luchador, quería estar en el negocio del wrestling. Tenía una visión muy cerrada, muy de túnel, y lo logré. Conseguí muchísimo en este negocio y me encantaba lo que hacía.”

“Cuando estuve fuera del wrestling, sentí que el wrestling ya no me quería. Y llegué a un punto en el que me convencí a mí mismo de que yo tampoco lo quería. Ahí apareció el ‘nunca’. No llegaban ofertas. Las consultas que hice recibían respuestas del tipo ‘ya veremos’, ‘lo hablamos’, y al final siempre era ‘no nos encaja, hermano’.”

“Así que seguí adelante. Me convencí de que eso era todo. Que no iba a volver a hacerlo, que ni siquiera iba a intentar ponerme otra vez en ese espacio mental. Ahí es donde estaba.”

“Hubo acercamientos de WWE para volver y hacer algunas cosas en distintos momentos, pero siempre se caían al final. Con TNA yo ya había terminado. No sentía que la infraestructura que tenían en ese momento fuera adecuada para que yo regresara.”

#OnThisDayInWWE 5 years ago on #WWERaw: They show a certain Bruce Prichard in the crowd What can change in 5 years…@PrichardShow pic.twitter.com/EuqWBcbIHO — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) June 4, 2023

“Siempre he dicho que quiero mucho a Dixie Carter, es una persona maravillosa, pero no volvería a trabajar nunca más para su familia. Esa fue una decisión mía. No quería formar parte de esa estructura tal y como estaba montada entonces.”

“Recibí propuestas de todo el mundo. De verdad. Había gente que me llamaba desde su avión diciéndome que iban a tener wrestling profesional en directo todas las semanas en las tres grandes cadenas al mismo tiempo. Yo escuchaba eso y preguntaba: ‘¿Dónde se va a emitir exactamente?’ Y me decían: ‘En las tres grandes cadenas, simultáneamente. Algo nunca visto’. Spoiler: nunca se materializó.”

“Cada vez que alguien decía que iba a montar una empresa de wrestling, que iban a hacer giras mundiales, televisión en directo por todo el mundo… el 100% eran solo palabras. Ninguna llegó a nada real. Se ilusionó a mucha gente, y seguramente algunos sacaron dinero, pero cuando había dinero de verdad, rápidamente se daban cuenta de que no iba a funcionar.”

“Con Vince siempre mantuve el contacto. Nos escribíamos mensajes con frecuencia, a nivel personal. A veces me preguntaba qué me había parecido algo, si había visto tal cosa. En cada WrestleMania le mandaba un mensaje diciendo ‘gran show’ y siempre respondía, lo cual todavía me sorprende.”

“Hubo ofertas para aparecer en reuniones de Raw y cosas así, pero nunca llegaron a concretarse.”

«I was sore, Conrad! I’m an old man. I don’t need to be getting thrown around by these young whippersnappers.» Bruce takes a bump for the first time since the early 90s at the hands of EC3.#STW: BRUCE RETURNS TO IMPACT is available for ad-free access on https://t.co/rItLMIbb86 pic.twitter.com/Xltu5dWb8A — Something to Wrestle with Bruce Prichard (@PrichardShow) June 13, 2022