Quizá no lo sigan haciendo así, aunque él continúa dentro de la WWE, pero Bruce Prichard habla de la estructuración de Royal Rumble en un reciente episodio de Something To Wrestle. Debe ser un proceso realmente interesante del que forman parte pues son tantos los elementos que hay que tener en cuenta: las entradas, las eliminaciones, las rivalidades existentes, las que pueden crearse durante la lucha, la intención de que ciertos luchadores luzcan fuertes a pesar de no ganar, regresos, sorpresas, grandes momentos…

► Cómo se estructura WWE Royal Rumble

“Bueno, en eete momento eran principalmente Pat y Vince los que exponían todo y luego yo le aportaba un ojo televisivo y miraba las cosas. Solo más tarde, cuando regresé en los 90, el Rumble era algo que a Pat le apasionaba mucho y me encantó trabajar en el Rumble con Pat. Entonces, para el combate en sí nos sentábamos allí y escribíamos y solo tratábamos de pensar en las historias que teníamos, cómo estaban representadas y luego creábamos nuevas historias a partir de cosas que podrían suceder en el Royal Rumble. Entonces, una vez que tienes todo eso dispuesto, simplemente lo juntas. Sabes que es como el tiempo para mí. El tiempo no es algo y diseñar un Royal Rumble no es algo que puedas simplemente ‘ah, ve a escribirme un Royal Rumble’. No es tan fácil hacerlo correctamente.

Los productores de las luchas de Royal Rumble 2023 fueron:

