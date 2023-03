Bruce Prichard atiza a los comentaristas de WWE

Los comentarios son esenciales para todos los eventos deportivos, incluida la lucha libre profesional. Pero a veces, hay momentos que no requieren de demasiados comentarios dejando que la acción hable por sí misma. Dejar respirar un momento puede tener un efecto realmente duradero. Recientemente, en su podcast “Something to Wrestle”, según se hizo eco WrestlingInc, el ejecutivo de WWE Bruce Prichard, habló sobre los comentaristas que necesitan saber cuándo dar un paso atrás y dejar que la acción hable por si sola.

►El arte de saber comentar una lucha

Bruce Prichard sabe de lo que habla cuando se refiere a los comentaristas de WWE. Siempre ha sido una de las personas más importantes entre bastidores ya que ha sido parte importante del equipo creativo durante las últimas 4 décadas. Nadie como él conoce los secretos de este deporte de entretenimiento en todas sus ramas ni cómo llegar al público que está en directo o viéndolo desde casa, cosa que en muchas ocasiones es mucho más importante ya que a demás de transmitir la acción, como comentarista, tienes que saber transmitir el ambiente que se vive en la arena. Es por ello que tocó varios puntos importantes a lo largo de su podcast, llegando a dar varias pistas de lo que tienen que hacer los buenos comentaristas:

“Eso es un arte. Tienes que saber, como comentarista y como persona de la empresa, cuándo callarte. Siente lo que está pasando frente a ti. Deja que el público decida si eso es ‘¡Oh, Dios mío!’ En lugar de que me digas que tu que es un ‘Oh, Dios mío'”.

Uno de esos momentos ocurrió en No Way Out en 2008. En un segmento que involucra a The Big Show y Rey Mysterio, el boxeador Floyd Mayweather saltó la barricada y irrumpió en el ring después de ser provocado por el gigante. Big Show se vio atacado por el boxeador antes de perseguir a Mayweather y su séquito. La multitud respondió, y se sintió un momento bastante caótico. A su favor, Michael Cole y Jonathan Coachman permanecieron en silencio todo el tiempo.

Prichard también se refirió a aquellos comentaristas que describen lo que los aficionados acaban de ver con sus propios ojos:

“Lo vi. Lo vi, tengo ojos. Es televisión, no radio. Una vez más, hay que dejar que el momento hable por sí mismo mientras permite que la energía de la multitud se haga cargo y se empape. Cada vez que los comentaristas son capaces de asumir su rol dentro del espectáculo y dejar que éste hable por si mismo, es mucho más poderoso que decir lo que está sucediendo a cada segundo de cada programa“.

Además de su papel entre bambalinas, también pudimos ver a Bruce Prichard a comienzos de su carrera en WWE como el primer manager de Undertaker, ni más ni menos.