Bruce Buffer ve un Logan Paul competitivo en UFC

El presentador en el octágono, Bruce Buffer, cree que el youtuber y actual superestrella de WWE, Logan Paul, es capaz de competir en la UFC.

Logan Paul, que actúa como estrella de la WWE, reveló que el director ejecutivo de la UFC, Dana White, ignoró su mensaje de texto en el que le preguntaba si podía formar parte del UFC 300 el pasado mes de abril. Paul luchó en el instituto y en la universidad. También ha boxeado contra Floyd Mayweather (exhibición), KSI y Dillon Danis.

Buffer, la voz de la UFC en el octágono, dice que ‘The Maverick’ tiene suficiente bagaje para competir en la jaula.

«Tiene pedigrí en la lucha libre», dijo Buffer a TMZ sobre Paul. «No sólo en la WWE, tiene pedigrí en la lucha libre colegial si no me equivoco. Es todo un atleta. Una cosa sobre Logan es que es un atleta supremo. Creo, y me han preguntado esto antes, como cualquier otra persona, estás hablando de 40 armas en artes marciales mixtas frente a dos armas en las Reglas del Marqués de Queensberry del increíble deporte del boxeo»

«Él ha boxeado, está haciendo la lucha libre. Si se entrena adecuadamente para las MMA, creo que podría competir en la UFC. Es cuestión de contra quién se enfrente».

La estrella de la WWE CM Punk probó suerte en las MMA, debutando en el octágono en UFC 203 en 2016. Rápidamente fue sometido por Mickey Gall, luego perdió su segunda aparición ante Mike Jackson por decisión unánime en UFC 225 en 2018, que luego fue anulada a no contest después de que Jackson diera positivo por marihuana.

Punk se entrenó en Roufus Sport con gente como el campeón de peso wélter de UFC Belal Muhammad y el ex campeón de peso ligero de UFC Anthony Pettis. Buffer aconseja a Paul que también busque entrenamiento de alto nivel si se le diera la oportunidad de pelear en la UFC.

«Logan, si vas a entrenar con alguien, entrena con los mejores, y estoy seguro de que Logan definitivamente podría permitirse entrenar con los mejores», dijo Buffer. «El simple hecho de ver a Logan entrar en el octágono atraería a muchos aficionados a este deporte».