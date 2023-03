Bruce Buffer: “Derrotas han cambiado a McGregor”

Bruce Buffer, locutor de UFC Octagon desde hace mucho tiempo, ha afirmado que las derrotas anteriores ante el ex campeón interino de peso ligero, Dustin Poirier , han resultado en un cambio de personalidad y enfoque previo a la pelea del ex poseedor de oro de peso de duelo, Conor McGregor.

McGregor, un ex campeón indiscutible de peso ligero y peso pluma bajo la bandera de UFC, está programado para hacer su regreso al Octágono a finales de este año en un choque de peso welter contra el actual retador de peso ligero clasificado #5, Michael Chandler.

Con un enfrentamiento de septiembre entre el dúo flotando, McGregor y Chandler primero servirán como entrenadores opuestos en The Ultimate Fighter 31, y la filmación del programa de telerrealidad comenzará la semana pasada .

Al intentar romper una racha de dos derrotas consecutivas en su próxima caminata por el octágono, Conor McGregor sufrió un nocaut en el segundo asalto a manos del mencionado Poirier en enero de 2021, antes de regresar ese julio en una trilogía fundamental con el nativo de Luisiana, fracturándose la tibia y el peroné izquierdos en el primer asalto.

Y según Buffer, las derrotas recientes ante Poirier en sus dos apariciones más recientes en el octágono han resultado en un marcado cambio en el enfoque del pegador de Crumlin, de 34 años.

“Él (Conor McGregor) tirará de cadenas y presionará botones durante toda la noche. Creo que lo va a intentar, creo que podría obtener, no veo que [Michael Chandler] se inquiete, aunque si no lo inquieta, Conor se inquietará un poco. ”

“ A este nivel de la carrera de Conor, esta es mi opinión, a este nivel de la carrera de Conor, su personalidad, su habilidad para asustar a la gente, su habilidad para meterse debajo de la piel de la gente de esa manera que a Conor le encanta meterse, creo que ha aprendido su lección del pasado a instancia de (Dustin) Poirier en la última pelea, de no pasar por encima y avergonzar a una familia o decir cosas que no debes decir ”.

En su victoria profesional más reciente, McGregor detuvo a Donald Cerrone en enero de 2020 con un nocaut técnico de 40 segundos en el límite de peso welter con una patada alta y golpes posteriores.