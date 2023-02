Brown: “Eblen el mejor peso mediano del planeta”

Johnny Eblen solo tiene 12 peleas en su currículum, pero su entrenador en jefe cree que ya es el mejor peso mediano en el deporte, independientemente de la promoción.

Mike Brown ha trabajado con Eblen desde que el actual campeón de Bellator comenzó a entrenar en el American Top Team. Ha visto mucho talento a lo largo de los años como luchador y entrenador en el famoso gimnasio. Si bien Eblen todavía tiene mucho espacio para crecer, Brown cree que el invicto Eblen ya ha hecho lo suficiente para demostrar que se sienta a la cabeza de la tabla en la división de peso mediano.

“No hay duda: Johnny puede vencer a cualquiera en el mundo en este momento. No hay duda de eso. Creo que no hay nadie en el UFC como Johnny Eblen. Creo que Johnny también lo demostró.

“Probablemente ya venció al mejor tipo con un nombre al que pudo vencer, en Bellator, en Gegard Mousasi, pero es posible que la gente no me crea, porque entreno con Johnny. Pero creo que este tipo es el mejor peso mediano del planeta, en cualquier división, en cualquier promoción”.

Un ex luchador de la División I de la Universidad de Missouri, Eblen tenía el pedigrí perfecto para seguir a otros ex alumnos de lucha libre de Mizzou, incluidos Ben Askren , Tyron Woodley y Michael Chandler .

Después de decidir probar las aguas en MMA, Eblen, de 31 años, comenzó a entrenar en ATT. Brown dijo que no pasó mucho tiempo para que algunos de los peleadores más famosos del gimnasio se dieran cuenta.

“Se hizo muy cercano a [Jorge] Masvidal, y estaban entrenando mucho. Johnny solo tuvo algunas peleas, y Masvidal decía: ‘Este tipo es increíble, este tipo es realmente especial, puede vencer a cualquiera’.

“Como lo vimos desarrollar, estaba sucediendo en los entrenamientos. Era como si estuviera golpeando a todos en el entrenamiento, ¿esto también se traducirá en peleas? Sí, también lo está haciendo en las peleas”.

Si bien la lucha y el agarre de Eblen son ciertamente un arma poderosa, Brown cree que el campeón de Bellator se ha transformado en un completo luchador de MMA, lo que lo hace aún más peligroso a medida que avanza.