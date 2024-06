Brooks Jensen despedido de WWE

Una de las Superestrellas WWE jóvenes y modernas que más conectó con el público en NXT fue Brooks Jensen. Sin embargo, esta historia ha terminado. Brooks Jensen ya no va más en WWE. Así lo confirmó el luchador a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Y es que, en una movida realmente sorprendente, Jensen, que es hijo del luchador semiretirado «Barry» Bull Buchanan, sorprendió cuando actualizó su biografía de X, antes Twitter, y mostró en su biografía de perfil de X un correo en donde estará recibiendo ofertas para trabajar en el mundo de la lucha libre independiente.

Todo parece indicar que Jensen fue despedido de la compañía, pues reaccionó de la siguiente manera:

Maybe the news wasn’t so bad after all pic.twitter.com/wIkYA8NHIF

— Brooks Jensen (@BrooksJensenWWE) May 31, 2024