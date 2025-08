Brooke Hogan habla de la muerte de su padre Hulk

Brooke Hogan habla sobre la salud de su padre Hulk, su relación familiar, disputas por negocios y su deseo de dejar atrás conflictos. La hija de la leyenda visitó recientemente TheBubbaArmy y a continuación destacamos sus declaraciones más interesantes.

Brooke, ¿qué quieres decirle a Bubba respecto al tema de la filtración de la cinta?

“Mi papá me dijo que sabía que no fuiste tú quien filtró la cinta sexual entre Hulk y la exesposa de Bubba. Te he visto cargar con la culpa y pedir perdón, sé que tienes conciencia. Mi papá me contó que la verdad era que alguien de tu casa, durante el divorcio, bajó las grabaciones de seguridad y que uno de tus empleados se las llevó. Él sabía que no fuiste tú. Solo quería pedirte disculpas.”

¿Qué piensas sobre la salud de tu papá?

“He pasado 25 cirugías con él, conozco su salud como un mapa. Puedo decir que te importaba y estabas preocupado. Me molesta que la gente a su alrededor no le diga la verdad, aunque yo estuve en contacto con él, había personas que prefería no enfrentar.”

¿Qué opinas sobre la segunda esposa de Hulk, Jennifer McDaniel?

“Después del divorcio con Jennifer, estuve en su cocina y puedo decir que ella fue un ángel. Jennifer y yo pasamos juntas por las cirugías, nos turnábamos para cuidarlo. Me desconcierta que digan que tenía leucemia, porque revisaba sus análisis y un doctor dijo que su sangre parecía de alguien de 25 años. Él cuidaba mucho su cuerpo y fue a un especialista anti-envejecimiento. ¿Cómo nadie vio un conteo alto de glóbulos blancos? Eso no encaja. No tenemos cáncer en la familia. He estado fuera de su vida dos años, no por elección. Ni mi hermano ni nadie entiende las conversaciones que teníamos.”

¿Qué sabes del socio de negocios que mencionas?

“En la cocina de ese socio, una de las últimas veces que vi a mi papá, él me dijo que ese hombre lo había traicionado. Le respondí que yo ya lo sabía, que mi mamá nunca lo quiso. Ellos se conocían hace tiempo, y nunca me cayó bien.”

¿Qué pasó con la relación de Hulk después de Jennifer, y qué piensas de la tercera esposa, Sky?

“Después de Jennifer, él salió con otras personas. Sky siempre fue muy amable conmigo, pero papá tenía preocupaciones sobre cómo se llevaban. Le dije que si quería terminar, podía ser su ‘chivo expiatorio’, que yo estaba de su lado. De repente, dio un giro y volvió a trabajar con la persona que decía lo había engañado. Me dijo que no se casaría de nuevo, y dos semanas después se casó. Fue extraño. Le pedí que tomara buenas decisiones y no destruyera a la familia otra vez. Teníamos a papá en buena forma, y pensé que podía vivir hasta los 85 años. La cirugía de columna no debería haberlo matado. El uso de opioides sí, porque ralentizan la respiración. Le envié notas detalladas diciendo ‘no opioides’. Él mismo pidió que no le dieran opioides porque podía dejar de respirar. Vi cosas sospechosas: enfermeras tratando de tomar fotos mientras estaba anestesiado, medicación doble, dosis equivocadas. Jennifer y yo hicimos el trabajo pesado estos últimos dos años para tenerlo bien.”

¿Qué opinas de que no se hiciera una autopsia y de la historia de la leucemia?

“Me parece raro que no se haya hecho autopsia. Sí puede ser un infarto, pero ¿por qué? Si estaba haciendo ejercicios respiratorios, la cirugía fue un éxito. Para la fibrilación auricular, normalmente hacen cardioversión o ablación, y él ya tenía varios procedimientos. Recé para que no muriera muchas veces. Cuando el corazón le empezó a acelerarse, le recomendé tomar Valium y oxígeno. El no hacer autopsia y que digan leucemia de la nada, me parece mentira. No entiendo cómo no vieron un conteo alto de glóbulos blancos o investigaron más.”

¿Tienes algún recuerdo o pertenencia de Hulk?

“No tengo sus objetos, pero si los tuviera, me gustaría honrar su legado.”

¿Qué pasó cuando Hulk se casó con Sky?

“Me llamó con un mensaje extraño, como los pasos de Alcohólicos Anónimos. Me pidió disculpas por algo que hizo. Le pregunté si era por la cinta o por cosas entre nosotros, pero fue muy vago. Colgué y le dije a mi esposo ‘se va a casar con ella’. Fue la última vez que hablé con mi papá. Me sentí rara, ya le había advertido sobre personas a su alrededor.”

¿Qué te contó Bubba sobre la carta de SoBe?

“Bubba reveló que Hulk escribió la carta diciendo que se separaban de mí. Me sorprendió porque justo me había reconectado con SoBe.”

¿Cómo te sientes respecto a lo que pasó con la familia y los negocios?

“No importa lo que haya hecho, siempre lo perdonaría y amaría. No me dijo qué fue lo del ‘N word’, solo pidió que lo defendiera. Salí a defenderlo, pero luego me dijeron que la situación era peor, y hablaba mal de mí y mi novio. Era joven y temerosa, y mi familia es poderosa y aterradora. No quise hablar para no causar problemas.”

¿Qué piensas sobre tu relación con tu madre y la cienciología?

“No quiero pelear con Linda ni con la cienciología. Cuando escribí al encargado del dinero de papá, lloraba y pedí que me sacaran de todo. No quiero pelear ni perder a alguien que amo. No sé qué tan profundo es esto.”