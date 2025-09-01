Bronson Reed y Bron Breakker imponen su poder ante Jey Uso y La Knight

El último evento de WWE Raw dejó claro que Bronson Reed y Bron Breakker continúan consolidándose como una fuerza imparable ante una alianza inesperada que no pudo hacer mucho.

Todo comenzó cuando Jey Uso buscó enfrentar cara a cara a Reed, pero LA Knight llegó para reclamarle que no pudieron vencer a Seth Rollins, pero mientras discutían aparecieron Breakker y Reed.

Los cuatro luchadores se enfrentaron verbalmente, pero Uso y Knight decidieron hacer una alianza para enfrentar a los dos poderosos rivales.

► LA Knight y Jey Uso vs Bron Breakker y Bronson Reed

Fue así que combate estelar de la noche enfrentó a LA Knight y Jey Uso contra Bron Breakker y Bronson Reed. Desde el inicio, la potencia física de Breakker y Reed quedó en evidencia, pese a que sus rivales intentaron detener a sus rivales. El remate final llegó con la lanza de Breakker sobre Jey Uso, seguido de un sentón bombazo de Reed sobre Knight, sellando la victoria.

Al final, los poderosos luchadores siguieron atacando a sus rivales, aunque Jimmy Uso llegó para ahuyentarlos con una silla, haciendo que los luchadores de Visión se fueran riendo del ring.

Al cierre del programa, la superioridad de la Visión quedó clara: mientras Reed y Breakker se mantienen como contendientes invencibles, Jey Uso y LA Knight parecen a la deriva, alejados del Campeonato Mundial y sin rumbo claro ante la imponente fuerza de sus rivales.