Bronson Reed y Bron Breakker humillan a Roman Reigns y Jey Uso rumbo a SummerSlam

En una impactante noche rumbo a SummerSlam, Bronson Reed y Bron Breakker dejaron un fuerte mensaje al humillar sin piedad a Jey Uso y al mismísimo Roman Reigns, sembrando el caos y dejando claro que no temen a los nombres más grandes de WWE.

Todo comenzó con un mano a mano entre Jey Uso y Bronson Reed, acompañado por Paul Heyman. El samoano inició agresivo, conectando múltiples puñetazos y castigando a Reed en las esquinas. Sin embargo, el australiano pronto tomó el control, usando su poderío físico para lanzar a Jey por los aires y dominarlo con sentones, bodyslams y un brutal crossface.

A pesar del duro castigo, Uso logró reaccionar con una superkick y un suicide dive que derribaron a Reed en ringside. Justo cuando parecía que Jey retomaría el control, Bron Breakker irrumpió en escena para aplicar una devastadora spear que provocó la descalificación.

El caos no terminó ahí. Reed y Breakker continuaron atacando a un indefenso Jey hasta que Roman Reigns apareció para defender a su primo. No obstante, ni el “Tribal Chief” fue suficiente para detener la masacre. Ambos terminaron maltrechos en ringside tras un doble spear de Breakker que hizo temblar la arena.

Bron Breakker spears Jey and Roman through the barricade!#WWERAW

pic.twitter.com/lLBbgxyykh

— Wrestle Ops (@WrestleOps) July 29, 2025