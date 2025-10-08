Bronson Reed: «WWE tuvo que cambiar mi camiseta»

Camino a luchar con Roman Reigns en Crown Jewel 2025, Bronson Reed comenta sobre el copyright de su nueva camiseta «Tribal Thief», The Vision, el Tsunami y más.

► En palabras de Bronson Reed

Paul Heyman

“Yo era un gran fan de la lucha libre y específicamente de ECW, así que para mí es un sueño hecho realidad. Si me hubieran preguntado hace cinco años a quién querría como mi mánager, hubiera elegido a Paul Heyman. Es una fuente inagotable de conocimiento en este negocio, así que siempre trato de absorber todo lo que pueda de él porque me ayuda en mi carrera.”

Seth Rollins y Bron Breakker

“Al principio parecía que Bron y yo éramos como la seguridad de Seth, estábamos en un segundo plano. Pero siempre supe que la idea era expandirnos: cada uno teniendo sus propias cosas individuales, pero volviendo siempre a estar en la misma página. Creo que en los últimos meses en televisión se ha visto eso: lo que he hecho con Roman Reigns, lo que hacemos Bron y yo como pareja, y luego regresamos todos juntos. Eso nos hace ver lo mejor de cada uno y como grupo nos hace más fuertes.”

¿Cómo se dio su incorporación a The Vision?

“Venía de una lesión seria y no sabía qué iba a pasar, solo me preparé para lo que viniera. Creo que me enteré dos días antes de que esos eran los planes. Me encantó, porque ya estaba trabajando con Heyman tras bastidores en promos y en mi personaje. Ahora iba a ser en pantalla y además con Seth, con quien tuve una gran rivalidad el año anterior. Fue un gran ajuste. Algunos se preguntaban por qué Seth y Bronson estarían juntos, pero ya sabes lo que dicen: mantén cerca a tus enemigos.”

Roman Reigns

“Roman en la última década ha sido la cara de la compañía. Así que poder medirme con alguien como él, estar en el ring y parecer que merezco estar ahí, fue un gran paso para mí. Siempre pensé que debía estar en esa posición, pero no lo sabes hasta que llegas ahí. Después de Clash en París, la gente lo pudo ver. Además, el público fue una locura. Siempre están 100% con Roman y definitivamente contra mí, lo cual lo hace aún mejor.”

Su camiseta «Tribal Thief»

“La camiseta sigue disponible, pero alterada. Como tenía zapatos en el diseño, hubo un problema de copyright y los tuvieron que quitar. Yo quería que pusieran unos zapatos genéricos, porque todo el chiste era que yo caminaba con zapatos colgados en el cuello. Pero decidieron dejar solo el logo. Si depende de mí, voy a intentar que vuelva a salir con los zapatos.”

Una influencia para los niños con su movimiento Tsunami

“Estoy feliz de ser una mala influencia (risas). Muchos padres me dicen que sus hijos saltan desde los sofás para hacer el tsunami. Yo de niño hacía lo mismo, copiaba stunners o esas cosas. Me alegra saber que los niños están saltando sobre sus padres.”

Despido y regreso a WWE

“Siempre tuve obstáculos en mi carrera. Nunca fui alguien a quien le dijeran que sí de inmediato, siempre tuve que demostrarme. Cuando me liberaron de NXT pensé: ‘Voy a salir y demostrar otra vez que tomaron una mala decisión’. Sabía que quería llegar a Japón, pero no esperaba tener los combates que tuve. Terminé venciendo a Yota, que era el Roman Reigns de New Japan en ese momento, y eso puso muchas miradas en mí. Cuando el tiempo fue el adecuado, recibí la llamada de Triple H para volver. Regresé con una chip en el hombro, con la mentalidad de: ‘Si puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo en cualquier lugar’. Y siempre quise esa oportunidad en Raw, SmackDown o en un PLE. Ahora la estoy teniendo.”

Una entrada soñada

“No puedo elegir solo un tema. Me quedaría con Rage Against the Machine o con Deftones. Amo a ambas bandas. Cualquiera de sus canciones funcionaría perfectamente como música de entrada.”