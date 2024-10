Bronson Reed y Gunther han chocado varias veces en WWE, destacando cuando «The Ring General» defendió el Campeonato Intercontinental durante el episodio del 16 de octubre de 2023 de Raw. También lo hicieron en numerosas ocasiones fuera de la compañía. En especial durante 2018, en wXw Inner Circle 5, Riptide Brighton Championship Tournament, PWG Battle Of Los Angeles o WSW International Assault The Elite Takeove.

► Broson Reed apunta a Gunther

Y mientras rivaliza con Seth Rollins -salir victorioso de esta historia podría llevarlo al Campeonato Mundial de Peso Completo que ostenta el oriundo de Austria- Bronson quiere hacerlo nuevamente, como le dice a nuestros compañeros de Fightful.

«Me encanta el cinturón de Stone Cold de la época de la Attitude Era, el clásico con el águila, el grande que él tenía. Ese o el campeonato indiscutido que salió en 2002, esos dos son mis campeonatos favoritos. Si tuviera que elegir ahora, probablemente diría el que tiene Gunther, que es el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Me gusta la estética de ese, parece más de la vieja escuela y los campeonatos del pasado, que son los que me gustan», dijo Reed en una nueva entrevista con Fightful.

“La gente no sabe eso. Solo hay otro luchador contra el que he luchado tanto en distintos continentes como [Gunther]. Peleamos en Australia, EE.UU., Alemania e Inglaterra. Me gustaría hacerlo de nuevo. Siempre he querido luchar contra Gunther en Japón, creo que sería una buena pelea para Japón. No ha pasado todavía, pero estoy seguro de que pasará. En televisión, estoy seguro de que nos volveremos a cruzar también; es solo cuestión de tiempo y lugar. Creo que él va a ser uno de esos tipos, no veo a nadie derrotándolo por ese campeonato por mucho tiempo, igual que con el Campeonato Intercontinental. Tengo mucho tiempo para llegar a ese momento.”

¿Te gustaría ver a Bronson Reed contra Gunther en WWE?

