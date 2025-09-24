Bronson Reed: «WWE me rechazó y quise retirarme»

«Big» Bronson Reed habla de las veces que WWE lo rechazó, de Roman Reigns y John Cena, la lucha japonesa, The Vision o Crown Jewel 2025. Hoy, el luchador de Adelaide, Australia del Sur (Australia), está disfrutando de su mejor época como Superestrella.

► En palabras de Bronson Reed

Sobre WWE volviendo a Australia

“Ese siempre fue uno de mis grandes objetivos desde que llegué a WWE: poder regresar a casa y presentarme allí. Yo vengo de la escena independiente en Australia, tuve grandes momentos, pero nunca había estado en un show de WWE en mi país. Así que esto será algo muy especial para mí. Todavía no sé exactamente qué haré, pero garantizo que será algo grande.”

A quién le gustaría enfrentar en Australia

“Si dependiera de mí, elegiría a dos de los nombres más grandes de la compañía: volver a enfrentar a Roman Reigns —a quien le lastimé las costillas en París— o subirme por primera vez al ring con John Cena. Puede que a algunos fans alrededor del mundo no les guste que yo sea uno de los últimos rivales de Cena, pero en Australia sería en mi casa, y ahí es donde el ‘ladrón tribal’ manda.”

Sus primeros recuerdos de la lucha libre

“Mis primeros recuerdos de vida son de la lucha libre. Vengo de una familia muy fanática. Recuerdo ver WrestleMania 2 en VHS, sentado en el suelo, viendo a King Kong Bundy contra Hogan en la jaula. Y ahora veo los paralelismos con lo que yo hago al atacar costillas como lo hacía Bundy.”

Influencias como luchador grande

“Siempre fui un gran fan de Vader. También Bam Bam Bigelow, Stan Hansen, Terry Gordy… esos gigantes que, pese a su tamaño, podían moverse de formas inesperadas. Ese es el tipo de superpeso pesado en el que me inspiro.”

Sobre su paso por War Games con The Bloodline y ahora enfrentar a los Usos

“Mucha gente pregunta si soy pariente de Roman o de los Usos. Soy samoano, pero no estoy relacionado con ellos. Aun así, los conozco muy bien, los he estudiado. Ellos son uno de los mejores equipos de la historia, pero todavía no saben lo que yo y Bron Breakker podemos lograr como pareja.”

Consejos de Paul Heyman

“No es solo un consejo puntual. Paul es un genio, un océano de conocimiento de la lucha libre. Lo más importante que nos da es confianza, hacernos sentir que merecemos estar aquí. Que alguien con su historial te diga que eres un ‘top guy’ te impulsa mucho antes de un combate.”

Trabajar con Seth Rollins

“Siempre lo respeté, pero no entendí cuán grande era hasta estar en el ring con él. Después de enfrentarlo, creo totalmente que merece estar en el Monte Rushmore de la lucha libre. Es increíble en el ring, en promos, en todo. Tener sus consejos junto con los de Heyman nos ha llevado aún más arriba.”

El peor consejo recibido en la lucha

“En este negocio recibes mucho mal consejo. A veces viene de gente que lleva tiempo en la lucha pero que nunca logró sus metas. Lo que siempre digo a los jóvenes es: busca consejos de alguien que ya hizo lo que tú quieres lograr, no de alguien que nunca salió de su burbuja.”

Su relación con Bron Breakker

“No éramos amigos de viaje antes de unirnos, pero ahora lo somos. Compartimos mucho tiempo y ya sé cómo piensa. Es un atleta increíble. Juntos somos la fuerza imparable y el objeto inamovible. Algo que no sabía de él: es un gran aficionado a la pesca, pasa sus días libres en el mar.”

Quién pone la música en los viajes

“Generalmente yo. Escucho de todo: hip-hop, metal, incluso pop. A Bron le gusta más el new metal, pero lo he hecho escuchar pop ‘girly’, como Chappell Roan, aunque no es muy fan (risas).”

Su amor por la lucha japonesa

“Mi primera experiencia allí fue en Pro Wrestling NOAH, y el primer luchador que conocí en el dojo fue Kenta Kobashi, uno de mis héroes. Fue la primera vez que me sentí deslumbrado. Sus combates con Misawa son clásicos eternos. También disfruto de Hansen, Kawada, Taue… puedo verlos una y otra vez. Incluso ahora, en medio de giras, busco combates japoneses clásicos en Internet para estudiar.”

Cuando pensó dejar la lucha a los 30 años

“En ese momento WWE me había dicho ‘no’ varias veces y pensé que se había acabado. Fue mi esposa, mi novia desde la secundaria, quien me animó a seguir. Me dijo: ‘no fue un no definitivo, sigue intentándolo’. Gracias a ella viajé a Reino Unido, a Japón, a PWG, y eso me dio exposición. Si no fuera por ella, no estaría aquí.”

Paternidad

“Tu propósito cambia. Ya no lucho solo por mis metas, sino para asegurar el futuro de mi hija. No vengo de una familia con dinero, así que mi objetivo es darle a ella la vida que yo no tuve.”

El combate que le mostraría a su yo de 10 años

“Mi lucha contra Roman Reigns en París. Todo salió perfecto: 30 mil fans, el rostro de la compañía, yo como el villano máximo. Fue un escenario y un combate de gran magnitud que cualquiera puede disfrutar.”

Si ha hecho sentir orgulloso a su yo más joven

“Sí, al 100%. De niño siempre pensé que estaría en WWE, pero de adolescente parecía un sueño imposible viniendo de un pequeño pueblo australiano. Mostrarle lo que he logrado sería la prueba de que sí se puede. Siempre le digo a los demás: persigan sus sueños, no se rindan.”