Bronson Reed: «Tomé el alma de Roman Reigns»

De manera sorprendente, «Big» Bronson Reed cayó ante Roman Reigns en el evento premium Clash in Paris 2025, en una muy buena lucha de 22 minutos desde la Paris La Défense Arena en Nanterre – París, Francia. Pues bien, la realidad es que aunque El Jefe Tribal salió victorioso, todo se le complicó cuando recibió una brutal paliza.

Mientras Reigns firmaba los sneakers o zapatillas que Reed le había robado y los regalaba a los aficionados, Reigns fue sorprendido con una brutal lanza de Bron Breakker, que hizo romper hasta la mesa de comentaristas.

► Bronson Reed se burla de la paliza dada a Roman Reigns en Clash in Paris 2025

A través de su cuenta oficial de X, antes Twiter, Reed respondió de gran manera a un fanático que le preguntaba por qué no le había romado las sneakers a Reigns en el evento premium antes mencionado. La respuesta de Reed fue genial: «Porque en su lugar le arrebaté el alma».

Y es cierto, porque después de la brutal spear de Breakker, Bronson Reed remató a Roman Reigns con su Tsunami y lo dejó totalmente tendido en la lona. Tanto, que tuvo que salir en camilla.