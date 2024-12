Bronson Reed sufrió una lesión en Survivor Series 2024

Survivor Series 2024 llegó a su fin, y aunque estuvo carente de sorpresas, no dejó de ser un evento emocionante y con algunas maniobras arriesgadas en los dos combates de WarGames que se llevaron a cabo. Al final, los equipos comandados por Rhea Ripley y por Roman Reigns se llevaron la victoria en los mismos.

► Triple H confirma que Bronson Reed se ausentará varias semanas

Como no podía ser de otra manera, los brutales combates de WarGames que se llevaron a cabo en el reciente Survivor Series también dejó secuelas, ya que Bronson Reed no pudo continuar el combate después de que conectara un Tsunami fallido contra una mesa, gracias a que CM Punk salvara a Roman Reigns, siendo él el objetivo del australiano.

Según informó Fightful Select, Bronson Reed se lastimó uno o ambos tobillos al realizar un Tsunami desde lo alto de la jaula durante el combate WarGames. Después del combate, la misma fuente reveló que Reed necesitaba ayuda para salir del escenario.

Además, durante la conferencia de prensa posterior a Survivor Series, Triple H efectivamente mencionó que Bronson Reed estaría fuera de acción durante algunas semanas después de conectar su peligrosa maniobra durante el combate de WarGames varonil. Obviamente, esto no es lo que Bronson Reed había planeado después de tomar tal riesgo, y ahora solo resta esperar que se recupere por completo de sus lesiones. «The Game» no precisó el tipo de lesión que habría sufrido el ex Campeón Norteamericano NXT, pero evidentemente ya tocará esperar hasta el 2025 para volver a verlo en el ring.