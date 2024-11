Bronson Reed se une a Solo Sikoa para Survivor Series

La guerra civil en The Bloodline sigue su curso y, después de la victoria del equipo comandado por Solo Sikoa en Crown Jewel, la suerte parece sonreírles.

En War Games, ambos equipos se enfrentarán en una lucha de cinco contra cinco. Aunque Roman Reigns ha logrado reunir al grupo original, incluyendo a Sami Zayn, las cosas no han salido como esperaba.

Durante el evento de SmackDown de este viernes, las dos facciones se vieron las caras. En un principio, parecía que The Original Bloodline saldría mejor librado, pero tras un spear de Roman sobre Solo, las cosas tomaron otro rumbo. Roman se encaró con Jacob Fatú, pero de la nada apareció Bronson Reed, revelándose como el quinto integrante de The Bloodline para War Games.

Aunque Sami Zayn y The Usos intentaron equilibrar la balanza, Tonga Loa y Tama Tonga lo impidieron, dejando a los comandados por el Original Jefe Tribal en la lona.

FULL BRAWL: Quite possibly the best brawl for a WarGames build up on the Main Roster. Everybody shined, we got a new member for Bloodline 2.0.

This segment was a lot of cinema, also don’t miss the ending with Jey and Roman.#SmackDown pic.twitter.com/TlF3UjZtHB

— Nav (@Navtreaks) November 16, 2024