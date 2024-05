Bronson Reed se inspira en Drake y Kendrick Lamar

Bronson Reed dedica unas rimas a Sami Zayn, Chad Gable y el Campeonato Intercontinental de WWE inspirándose en los raperos Drake y Kendrick Lamar.

Ambos han estado dedicándose diss tracks desde hace bastante tiempo y recientemente en una de ellas Lamar hacía referencia a Shawn Michaels.

Sus problemas llegaron a oídos de Reed, que a su vez lleva un buen rato persiguiendo el título que tiene Zayn y que Gable no da conseguido ganar.

► Bronson Reed, el rapero

This K Dot, Drizzy beef got me hyped.

Ima bout to spit some shit about my opps!

Ayo F___ Sami, the politician!

And F___ lil body Chad! — BIG BRONSON REED (@BRONSONISHERE) May 6, 2024

«Esta rivalidad de K Dot (Kendrickn Lamar) y Drizzy (Drake) me tiene animado.

¡Voy a soltar un poco de basura sobre mis rivales!

¡Que te den, Sami Zayn, el político!

¡Y que te den, pequeño Chad!«.

King right here. Psss I see dead people. pic.twitter.com/P0zurPPfIJ — BIG BRONSON REED (@BRONSONISHERE) May 6, 2024

«Aquí está el rey.

He visto gente muerta».

Este campeonato no estuvo en juego en Backlash: France así que veremos si lo está en King and Queen of the Ring el 25 de mayo en Yeda, Arabia Saudí. Solo faltan tres semanas para entonces pero la historia está en marcha y bien podría darse una triple amenaza. En espera de saber más, recordemos qué decía Bronson de Sami hace unos días:

“Este es el trato: cuando quiera ese campeonato, lo tomaré. Sami, debes dejar de estar tan obsesionado con Chad Gable. Tú lo venciste, yo lo vencí; ya no se trata de Chad. Se trata de ti y de mí. Y estoy cansado de escuchar que eres el desvalido, Sami Zayn. No eres un desvalido; Eres un maestro manipulador. Eres el tipo que anduvo con todas tus teorías de conspiración. Tú fuiste quien destruyó a toda una familia desde adentro y todos te aplaudieron. Entonces, Sami, si tanto quieres ser el desvalido, te derrotaré y me llevaré ese campeonato”.

¿Te gustaría una triple amenaza para el próximo Premium Live Event?