Bronson Reed recuerda con afecto su primer título en WWE

Hace cuatro años, Bronson Reed consiguió su primer título de la WWE al poner fin al reinado de 163 días de Johnny Gargano como campeón norteamericano en una lucha en jaula de acero en NXT, logro que el luchador australiano todavía considera uno de los momentos de mayor orgullo en su carrera profesional.

► Bronson Reed valora su Campeonato Norteamericano NXT

Durante una entrevista reciente con «The Rich Eisen Show», Bronson Reed afirmó que su Campeonato Norteamericano NXT representó sus esfuerzos de una década por conseguir un contrato con la WWE. El miembro de «The Vision» continuó explicando que no pudo evitar llorar en los últimos momentos del programa tras ganar dicho título.

«Sí, fue un gran logro para mí. Casi lo sentí como la culminación de todo mi trabajo en las independientes para llegar a ese punto. Luché durante 12 años antes de firmar con la WWE, y siempre fue mi objetivo no solo firmar con la WWE, sino convertirme en campeón… Recuerdo que esto fue cuando Triple H aún estaba a cargo de ‘NXT’, en la era negra y dorada. Gran parte de lo que hacías se basaba en lo que podías hacer en el ring».

«Aun así, hay que recordar que ganar un campeonato significa que la gente tras bastidores confía en ti para ser ese campeón, y cuando eres alguien como yo, que ha seguido esto toda su vida y has soñado con estos momentos, es surrealista verlos hacerse realidad«.

Aunque Reed afirmó estar orgulloso de su trayectoria en la WWE hasta el momento, admitió que necesita conseguir algo de oro en el elenco principal y espera que su paso por «The Vision» le ayude a conseguir ese objetivo muy pronto.