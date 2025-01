El talentoso luchador, Bronson Reed, recientemente fue entrevistado por el sitio web oficial de Netflix. Y aprovechó el espacio para dar de qué hablar.

Reed habló acerca del o que pasó en el primer Raw en Netflix de la historia, tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS. Pero, además, dijo que cuando se recupere de su lesión, le gustaría poder luchar ante CM Punk, pues sabe que puede vencer a ese tipo «viejo y frágil». Estas fueron sus declaraciones:

► Bronson Reed envía fuerte amenaza a CM Punk

«Estoy catalogado como un villano, pero creo que en mi propia realidad, siempre soy el héroe. Pero soy un desastre natural ambulante. Soy como un choque de autos andante. Hago cosas que nadie más en ese roster puede hacer, y someto mi cuerpo al dolor que nadie más quiere soportar. Eso es lo que me hace destacar.



«Puedo vencer a CM Punk, si me dan el combate. Si lo golpeo con el Tsunami, su cuerpo frágil y viejo no resistirá. Así que CM Punk está en la cima de mi lista, pero también tengo asuntos pendientes con Seth Rollins y el indiscutible Jefe Tribal, Roman Reigns. Siento que soy el oponente perfecto para John Cena. Si has seguido su carrera, siempre ha estado luchando contra grandes monstruos y tratando de conquistarlos. Siento que soy el monstruo final que tiene que superar».