Como sucede con CM Punk en The OG Bloodline, «Big» Bronson Reed solo se habría unido a The New Bloodline para el combate WarGames de Survivor Series. Aunque sus situaciones quizá no se puedan comparar ya que el oriundo de Nueva Zelanda tiene mucha más relación con su grupo que el «Best in the World» pues es descendiente de samoanos. Quizá se sienta un poco rara su adición pues hasta ahora esto nunca ha tenido un peso en su trayectoria en WWE pero el veterano de Samoa Rikishi está contento con él.

► ¿Bronson Reed permanentemente en The Bloodline?

Dicho esto, ¿podría quedarse Bronson de manera permanente en el equipo comandado por Solo Sikoa? Él comenta esto en WWE La Previa:

«Siento que Solo y yo tenemos un plan de juego similar. Para mí, no se trata solo de ayudar a Solo a ganar y de que estos nuevos chicos ganen, sino que quiero estar en la escena del evento principal, y él también. Siento que puedo controlar Monday Night Raw, y él puede controlar SmackDown. Así que tenemos un acuerdo en el que, aunque no necesariamente me esté dando órdenes, estamos pensando de la misma manera. Eso es algo que creo que tendremos que… por el momento, me considero un poco un mercenario. Entro y, si alguien tiene el plan adecuado o la cantidad correcta de dinero o algo, lo ayudo. Pero en cuanto a algo a largo plazo, eso es algo que tendremos que ver qué sucede después de Survivor Series«.

Veremos qué sucede en el evento premium y posteriormente, así como también hoy en WWE SmackDown.

