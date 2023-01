Bronson Reed: “No soy el de las ligas menores”

Bronson Reed ya tiene su primera historia importante tras su regreso a la WWE: en Elimination Chamber 2023 estará luchando por el Campeonato de Estados Unidos. Pero no será el único contendiente pues estará compartiendo la Cámara de la Eliminación con otros cinco luchadores. No parece que este sea su momento en cuanto a ganar el título pero veremos qué sucede ya que si bien en el elenco principal está teniendo sus primeras oportunidades cuando estuvo en NXT fue Campeón de Norteamérica.

► El Bronson Reed de las grandes ligas

Aunque realmente el “Colossal” se desmarca de sus tiempos en el territorio de desarrollo. Y también de los que vivió en Japón una vez lo despidieron de la compañía en 2022. En New Japan Pro-Wrestling también le fue de maravilla. Pese a que no ganó ningún cinturón, sin ir más lejos, tuvo su último combate ante Kazuchika Okada, el número uno de la organización en estos momentos, además del Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Pero el caso es que Bronson Reed dice ser una nueva versión de sí mismo en Raw Talk.

“Sí, es una gran oportunidad para un gran hombre. Pero lo que la gente tiene que entender es que no soy el mismo Bronson de NXT, no soy el mismo Bronson de Japón, no soy el mismo Bronson de las ligas menores. Soy el Bronson de las grandes ligas. Y en Elimination Chamber lo voy a poner en claro. Y esos otros cinco hombres, que estarán encerrados en la jaula conmigo… Y no los estoy subestimando, a ninguno de ellos… Pero el Campeonato de Estados Unidos pertenece a Bronson“.

