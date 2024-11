Bronson Reed: «No pude llevarme el trofeo a casa»

Una de las muchas maneras de medir cuánto protagonismo está teniendo una Superestrella de WWE en un momento determinado es cuánto los medios hablamos de él o ella. Por ejemplo, en la actualidad «Big» Bronson Reed aparece mucho en SÚPER LUCHAS. Ya sea porque quería estar en el equipo de Triple H a pesar de su éxito en NJPW, por el agradecimiento que le dedicó Seth Rollins tras su combate en Crown Jewel, o porque quiere enfrentar de nuevo a Gunther, el Campeón Mundial de Peso Completo o ese (no) molde que quiere romper en la compañía.

► El trofeo Andre the Giant Battle Royal

Y en espera de ver cómo continúa su rivalidad con «The Visionary» en el próximo episodio de WWE RAW, recordamos que el único título que ha ganado hasta ahora en la empresa es el Campeonato de Norteamérica en NXT, aunque también fue ganador de la batalla real en homenaje a André El Gigante que antes sucedía en WrestleMania pero en el presente ocurre en el capítulo previo de SmackDown. Del cinturón tiene una réplica pero del trofeo no pudo conseguirla. Así lo explica el samoano hablando con Sean Ross Sapp de Fighgtful:

«Tengo una réplica del campeonato norteamericano. Pregunté a la gente de mercancía, ‘¿Hay una réplica del trofeo de la batalla real de Andre the Giant?’ [Ríe] Me respondieron que no, que solo hay uno. El trofeo que ves tiene los nombres de los ganadores grabados cada año. Así que se queda allí, y mi nombre ya ha sido añadido. El próximo año, se añadirá el nombre de otra persona. Desafortunadamente, no puedo llevarme ese trofeo a casa. Pero estaba pensando que debe haber alguien que haga una réplica. Si no, he estado considerando algo… Tengo varias figuras de Andre, así que podría rociar una de ellas con pintura dorada y usarla como colgante en una cadena [ríe].»

¿Qué opinas de la lucha en honor a la leyenda?