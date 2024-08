Bronson Reed: «Nada puede ayudar a Seth Rollins»

«Big» Bronson Reed está comenzando la que puede ser la etapa más exitosa de su carrera como Superestrella de WWE después de atacar a Seth «Freakin» Rollins. También lo hizo con The Miz y R-Truth. Es más, parece que incluso podría iniciar un nuevo fenómeno con eso de aplicar varios Tsunamis seguidos, lo cual a los fanáticos les encanta, hasta el punto de apoyarlo en detrimento de dos de sus favoritos como lo son el ex Campeón WWE y el ex Campeón Mundial de Parejas en favor de alguien a quien nunca han animado, al menos desde sus tiempos en NXT.

► Bronson Reed de Seth Rollins

Es una incógnita cuando «The Visionary, The Revolutionary…» va a regresar a la programación y quizá «The Awesome One» y «The Truth» quieran devolver el golpe al oriundo de Australia, o puede que este encuentre una nueva víctima en Raw. Pero en algún momento Rollins volverá para buscar venganza. O intentarlo. Porque Bronson tiene claro que nada puede ayudarlo contra él, como expone en el episodio más reciente de Raw Talk. No sería una mala idea que ambos tuvieran una lucha en Bash in Berlin o Bad Blood.

«Cathy, nada va a detenerme. Quizás deberíamos inclinarnos y rezar por R-Truth, pero no pierdas tu tiempo rezando por Seth Rollins, porque ni siquiera una oración podrá ayudarlo a vengarse de mí.»

Bronson Reed está teniendo la oportunidad, veremos qué hace con ella en las próximas semanas y si la aprovecha para alcanzar nuevos niveles en la WWE.

¿Qué te parece el nuevo impulso a Bronson Reed en WWE?

